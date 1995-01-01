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    Тедеско – фанатам «Спартака»: «Люблю и скучаю по вам. На все 100 процентов сердца я ваш тренер»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к фанатам. Он скучает по ним и ждет возобновления сезона.

    «Привет, фанаты «Спартака», я нахожусь в Дубае. За моей спиной яркое солнце, и я надеюсь, у вас все хорошо. Я люблю и скучаю по вам. Не могу дождаться возобновления чемпионата. Я все еще ваш тренер. На все 100 процентов моего сердца», – сказал немец.

    • Тедеско не будет продлевать контракт, истекающий 31 мая.
    • «Спартак» будет работать в ОАЭ до 8 февраля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14903

      vladimir-7 19 минут назад

      Никуда он не уедет, после сборов подпишет новый контракт, как минимум
      на год.

      0
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      Рейтинг: +12786

      alarm 1 час назад

      при этом втихаря собрал чемоданы и ждёт ночки потемнее, чтобы осуществить побег из тарасофки))

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