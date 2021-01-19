Тедеско – фанатам «Спартака»: «Люблю и скучаю по вам. На все 100 процентов сердца я ваш тренер»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к фанатам. Он скучает по ним и ждет возобновления сезона.

«Привет, фанаты «Спартака», я нахожусь в Дубае. За моей спиной яркое солнце, и я надеюсь, у вас все хорошо. Я люблю и скучаю по вам. Не могу дождаться возобновления чемпионата. Я все еще ваш тренер. На все 100 процентов моего сердца», – сказал немец.