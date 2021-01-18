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    Куман предоставил игрокам «Барселоны» два дня отдыха, чтобы прийти в себя после поражения от «Атлетика»

    Футболисты «Барселоны» не будут тренироваться до среды после поражения в финале Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:3).

    По информации Mundo Deportivo, главный тренер каталонского клуба Рональд Куман решил дать футболистам два дополнительных выходных дня, что они пришли в себя после неудачи в воскресном матче.

    «Барселона» вернется к тренировкам в среду. На следующий день каталонцы сыграют в Кубке Испании с «Корнельей».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5668

      серега кашин 2 часа назад

      надо менять пол барсы там многие привыкли всю ответственность валить на месси,а он сейчас ноль

      1
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      Рейтинг: +44442

      portero 2 часа назад

      Игры нет , мысли нет, ничего уже не поможет.
      Нужен призидент клуба, тренер и постройка новой команды...
      Сезон надо еще дотянуть до окончания, там может и выборы всё же пройдут, кончится безвластие и неопределённость.

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