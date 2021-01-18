Куман предоставил игрокам «Барселоны» два дня отдыха, чтобы прийти в себя после поражения от «Атлетика»

надо менять пол барсы там многие привыкли всю ответственность валить на месси,а он сейчас ноль
Футболисты «Барселоны» не будут тренироваться до среды после поражения в финале Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:3).
По информации Mundo Deportivo, главный тренер каталонского клуба Рональд Куман решил дать футболистам два дополнительных выходных дня, что они пришли в себя после неудачи в воскресном матче.
«Барселона» вернется к тренировкам в среду. На следующий день каталонцы сыграют в Кубке Испании с «Корнельей».
- В матче с «Атлетиком» красную карточку получил форвард «Барселоны» Лионель Месси.
- Аргентинцу грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей.