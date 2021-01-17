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    Месси грозит дисквалификация от двух до четырех матчей

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси был удален в концовке финального матча Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3).

    Аргентинец нанес удар рукой по голове Асьера Вильялибре.

    Как сообщает Marca, 33-летнего форварда точно дисквалифицируют на две игры, однако наказание может быть более строгим, если будет доказано, что игрок умышленно действовал агрессивно. В таком случае дисквалификация может стать четырехматчевой.

    Для Месси это первая красная карточка в составе «Барсы».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      Guinnesss 1 час назад

      ну хз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11964

      KLIM777 3 часа назад

      А че он Альбе сначала показал?

      0
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