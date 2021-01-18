Месси грозит дисквалификация от двух до четырех матчей

Капитан «Барселоны» Лионель Месси был удален в концовке финального матча Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3).

Аргентинец нанес удар рукой по голове Асьера Вильялибре.

Как сообщает Marca, 33-летнего форварда точно дисквалифицируют на две игры, однако наказание может быть более строгим, если будет доказано, что игрок умышленно действовал агрессивно. В таком случае дисквалификация может стать четырехматчевой.

Для Месси это первая красная карточка в составе «Барсы».