Круговой: «Цель – завоевать место в старте «Зенита», выиграть чемпионство и Кубок»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о планах на вторую часть сезона.
— Первый сбор — это всегда тяжело. На нем закладывается основной фундамент физической подготовки.
Мы отдыхали месяц и даже те тренировки, которые выполняли в отпуске, помогают только поддерживать состояние. Так что физически очень трудно. Бегаем, работаем. Тяжело, но справляемся. Уверен, с каждым днем будет становиться легче.
— Какие личные цели ставите перед собой?
— Завоевать место в стартовом составе, доказать тренерскому штабу право на это. Выиграть чемпионство, а потом — Кубок. Вместе с молодежной сборной нас ждет Евро-2021 — там нужно проявить себя.
- Круговой играет за «Зенит» с 2019 года.
- В этом сезоне защитник дебютировал в Лиге чемпионов.
- «Зенит» идет на первом месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»