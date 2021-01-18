Круговой: «Цель – завоевать место в старте «Зенита», выиграть чемпионство и Кубок»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о планах на вторую часть сезона.

— Первый сбор — это всегда тяжело. На нем закладывается основной фундамент физической подготовки.

Мы отдыхали месяц и даже те тренировки, которые выполняли в отпуске, помогают только поддерживать состояние. Так что физически очень трудно. Бегаем, работаем. Тяжело, но справляемся. Уверен, с каждым днем будет становиться легче.

— Какие личные цели ставите перед собой?

— Завоевать место в стартовом составе, доказать тренерскому штабу право на это. Выиграть чемпионство, а потом — Кубок. Вместе с молодежной сборной нас ждет Евро-2021 — там нужно проявить себя.