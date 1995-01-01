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    Круговой: «Цель – завоевать место в старте «Зенита», выиграть чемпионство и Кубок»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о планах на вторую часть сезона.

    — Первый сбор — это всегда тяжело. На нем закладывается основной фундамент физической подготовки.

    Мы отдыхали месяц и даже те тренировки, которые выполняли в отпуске, помогают только поддерживать состояние. Так что физически очень трудно. Бегаем, работаем. Тяжело, но справляемся. Уверен, с каждым днем будет становиться легче.

    — Какие личные цели ставите перед собой?

    — Завоевать место в стартовом составе, доказать тренерскому штабу право на это. Выиграть чемпионство, а потом — Кубок. Вместе с молодежной сборной нас ждет Евро-2021 — там нужно проявить себя.

    • Круговой играет за «Зенит» с 2019 года.
    • В этом сезоне защитник дебютировал в Лиге чемпионов.
    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +963

      FROL001 1 час назад

      Чемпионство и кубок Зенит естественно возьмёт, а вот место в стартовом составе для Кругового пока под вопросом. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +14893

      vladimir-7 2 часа назад

      Круговой, всё это маловероятно, практически невозможно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -153

      Закат ЕдРа 3 часа назад

      вот петушка))) Мы покупаем чемпионства)))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +12751

      alarm > Закат ЕдРа 2 часа назад

      27-5 удары по воротам с хряками. тоже, видимо, купили.
      такой ты валенок тупорылый со своей стандартной пластинкой.

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