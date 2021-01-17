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    «Скоро ты вернешься на высший уровень, брат». Ловрен встретился с ван Дейком

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен встретился с игроком «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.

    «Приятно было увидеть моего бывшего одноклубника.

    У него была тяжелая травма, но он выглядит сильнее, чем когда-либо. Скоро ты вернешься на высший уровень, брат», – написал Ловрен.

    • Ловрен и ван Дейк играли вместе в «Ливерпуле».
    • Голландец восстанавливается после травмы колена.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Деяна Ловрена

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