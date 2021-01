«Скоро ты вернешься на высший уровень, брат». Ловрен встретился с ван Дейком

Защитник «Зенита» Деян Ловрен встретился с игроком «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.

«Приятно было увидеть моего бывшего одноклубника.

У него была тяжелая травма, но он выглядит сильнее, чем когда-либо. Скоро ты вернешься на высший уровень, брат», – написал Ловрен.

It was nice to see my former teammate @VirgilvDijk today.A tough injury he had, but he looks stronger than ever, soon brother you will be on top of your level again.Good luck to @LFC in today's derby. We are with you! pic.twitter.com/fRhtb2z41j