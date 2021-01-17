«Спартак» купил Хендрикса за 500 тысяч. Контракт – на 3,5 года

Медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал переход в московский клуб Йоррита Хендрикса из ПСВ.

– Трансфер критиковали СМИ и болельщики: ненужный ПСВ игрок займет легионерскую квоту.

– Трансфер не все критиковали. Узнав стоимость трансфера – 500 тысяч евро – критиковать перестали. Относительно того, что он займет легионерскую квоту. Да, займет, но тренер там определит ему место, если Хендрикс будет готов играть с первых минут.

– Зачем Хендрикс Спартаку?

– Он очень быстро доставляет мяч в линию нападения, не передерживая, а часто в одно касания. Более того, у него голова все время поднята, все время смотрит на партнеров. Он тактически оснащен. Самое важное – он делает хорошие кроссы на 40-45 метров по воздуху. Это очень важно.

– Этот трансфер Дмитрий Попов согласовывал с Тедеско, или же клуб уже смотрит в будущий сезон?

– Трансфер обсуждался и с главным тренером, и с владельцем. Все признали, что у нас такого игрока нет, именно такого чистого опорника. Но опять же все будет зависеть от выбранной схемы на конкретный матч.

И еще очень важный момент. Сейчас игрок стоит 500 тысяч евро, ему 26. Контракт на 3,5 года. Его теоретически уже через два года можно будет продать дороже, если все пойдет хорошо. Предпосылки к этому есть. По сути он стоит дороже. В 2020 году за ПСВ он провел 16 матчей в разных турнирах.