Пабло – о переходе в «Локомотив»: «Для меня это новый вызов в карьере»

Новичок «Локомотива» Пабло прокомментировал свой переход из «Бордо» в московский клуб.
«Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом.
Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!» – сказал бразилец.
- «Локомотив» купил центрального защитника за 2,5 миллиона евро.
- 29-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт.
- Пабло будет выступать за москвичей под третьим номером.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»