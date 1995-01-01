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    Пабло – о переходе в «Локомотив»: «Для меня это новый вызов в карьере»

    Новичок «Локомотива» Пабло прокомментировал свой переход из «Бордо» в московский клуб.

    «Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом.

    Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!» – сказал бразилец.

    • «Локомотив» купил центрального защитника за 2,5 миллиона евро.
    • 29-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт.
    • Пабло будет выступать за москвичей под третьим номером.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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