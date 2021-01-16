Пабло – о переходе в «Локомотив»: «Для меня это новый вызов в карьере»

Новичок «Локомотива» Пабло прокомментировал свой переход из «Бордо» в московский клуб.

«Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом.

Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!» – сказал бразилец.