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    Нисимура: «Я бы попробовал в ЦСКА еще раз. Хочу показать себя»

    Нападающий ЦСКА Такума Нисимура, выступающий на правах аренды за японский «Вегалта Сендай», признался, что хотел бы вернуться в Россию.

    – Ты хотел бы вернуться в ЦСКА?

    – Да. Если мне дадут шанс, я бы попробовал еще раз. Хочу показать себя. Мне очень нравится клуб, импонирует стиль Гончаренко, с удовольствием поработал бы с ним снова.

    – У «Вегалта Сендай» есть опция выкупа?

    – Нет. Такая возможность была прописана в контракте с «Портимоненсе». Но я всегда хотел остаться в ЦСКА.

    – Не смущает конкуренция в атаке? Есть Эджуке, Гайч, Шкурин, Чалов.

    – Я понимаю, что конкуренция серьезная. Но когда я вернусь в ЦСКА, то буду к ней готов.

    – С Гончаренко ты на связи?

    – Почти нет. Мы не общались с того момента, как я покинул клуб, но он много говорил со мной до того, как я уехал. Мы разговаривали обо мне. Даже сказал, что ему нравится Япония. Гончаренко был очень добр ко мне, я благодарен ему за все.

    • Контракт Нисимуры с ЦСКА рассчитан до 2022 года.
    • В составе «Вегалта Сендай» японец забил три гола в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 725 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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