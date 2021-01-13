Нисимура: «Я бы попробовал в ЦСКА еще раз. Хочу показать себя»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура, выступающий на правах аренды за японский «Вегалта Сендай», признался, что хотел бы вернуться в Россию.

– Ты хотел бы вернуться в ЦСКА?

– Да. Если мне дадут шанс, я бы попробовал еще раз. Хочу показать себя. Мне очень нравится клуб, импонирует стиль Гончаренко, с удовольствием поработал бы с ним снова.

– У «Вегалта Сендай» есть опция выкупа?

– Нет. Такая возможность была прописана в контракте с «Портимоненсе». Но я всегда хотел остаться в ЦСКА.

– Не смущает конкуренция в атаке? Есть Эджуке, Гайч, Шкурин, Чалов.

– Я понимаю, что конкуренция серьезная. Но когда я вернусь в ЦСКА, то буду к ней готов.

– С Гончаренко ты на связи?

– Почти нет. Мы не общались с того момента, как я покинул клуб, но он много говорил со мной до того, как я уехал. Мы разговаривали обо мне. Даже сказал, что ему нравится Япония. Гончаренко был очень добр ко мне, я благодарен ему за все.