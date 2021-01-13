Нисимура: «Я бы попробовал в ЦСКА еще раз. Хочу показать себя»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура, выступающий на правах аренды за японский «Вегалта Сендай», признался, что хотел бы вернуться в Россию.
– Ты хотел бы вернуться в ЦСКА?
– Да. Если мне дадут шанс, я бы попробовал еще раз. Хочу показать себя. Мне очень нравится клуб, импонирует стиль Гончаренко, с удовольствием поработал бы с ним снова.
– У «Вегалта Сендай» есть опция выкупа?
– Нет. Такая возможность была прописана в контракте с «Портимоненсе». Но я всегда хотел остаться в ЦСКА.
– Не смущает конкуренция в атаке? Есть Эджуке, Гайч, Шкурин, Чалов.
– Я понимаю, что конкуренция серьезная. Но когда я вернусь в ЦСКА, то буду к ней готов.
– С Гончаренко ты на связи?
– Почти нет. Мы не общались с того момента, как я покинул клуб, но он много говорил со мной до того, как я уехал. Мы разговаривали обо мне. Даже сказал, что ему нравится Япония. Гончаренко был очень добр ко мне, я благодарен ему за все.
- Контракт Нисимуры с ЦСКА рассчитан до 2022 года.
- В составе «Вегалта Сендай» японец забил три гола в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 725 тысяч евро.