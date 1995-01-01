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    Левандовски: «Клопп после выходных обнюхивал игроков на предмет алкоголя. Чтобы им не пахло, мы съедали много чеснока»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что в «Боруссии» из Дортмунда игрокам приходилось скрывать запах алкоголя от главного тренера Юргена Клоппа. Сейчас он работает в «Ливерпуле».

    «Юрген понимал, что игроки в первую очередь люди, а уже потом – футболисты. Мы собрались в раздевалке после выходных. Перед тренировкой зашел Клопп и стал нюхать. Словно охотничья собака он нюхал, нюхал, нюхал. А перед эти мы проделали классический трюк – съели много чеснока, чтобы не пахло изо рта алкоголем.

    Клопп сказал: «Что за запах? Чеснок?». Конечно, он понимал. Он сказал и ушел. Потом игроки посмотрели друг на друга и рассмеялись. Никогда не надо обманывать Клоппа. Он слишком умен!

    На тренировках Клопп бросал мне вызов. Если я забиваю десять голов, то он дает мне 50 евро. Не забиваю – я ему. Сначала мне приходилось платить. Через месяцы ситуация изменилась – я стал загребать деньги. На это он сказал: «Достаточно. Теперь ты готов», – рассказал Левандовски.

    • Поляк и Клопп работали в Дортмунде с 2010 по 2014 год.
    • Они дважды совместно брали чемпионство.
    • В своих следующих клубах Клопп и Левандовски также становились чемпионами.

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    Источник: Liverpool Echo

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