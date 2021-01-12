Быстров: «Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско все закончено»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил перспективы московского клуба во второй части сезона РПЛ.

«Игроки «Спартака», которые сейчас куплены, не оправдывают надежд. У клуба проблема в этой чехарде перестановок. То генеральный директор меняется, то спортивный директор, то тренер меняется.

Много футболистов, которые недовольны, что не попадают в основной состав. Многие портят атмосферу в коллективе. Требуется время, чтобы решить эти вопросы.

Нужен ли Тедеско тот же Педро Роша? Тедеско вообще «Спартак» не нужен. Человек заявил, что уходит. Сейчас будут сборы, там нужно пахать, доказывать, биться за тренера. Это все будет при том тренере, который сказал, что я с вами еще три месяца поработаю и домой в Германию?

Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско все закончено», – приводит слова Быстрова «Матч ТВ».