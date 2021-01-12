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  • Быстров: «Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско все закончено»

Быстров: «Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско все закончено»

12 января 2021, 07:59
16

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил перспективы московского клуба во второй части сезона РПЛ.

«Игроки «Спартака», которые сейчас куплены, не оправдывают надежд. У клуба проблема в этой чехарде перестановок. То генеральный директор меняется, то спортивный директор, то тренер меняется.

Много футболистов, которые недовольны, что не попадают в основной состав. Многие портят атмосферу в коллективе. Требуется время, чтобы решить эти вопросы.

Нужен ли Тедеско тот же Педро Роша? Тедеско вообще «Спартак» не нужен. Человек заявил, что уходит. Сейчас будут сборы, там нужно пахать, доказывать, биться за тренера. Это все будет при том тренере, который сказал, что я с вами еще три месяца поработаю и домой в Германию?

Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско все закончено», – приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

  • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
  • Тедеско не станет продлевать контракт со «Спартаком» и покинет команду по окончании сезона.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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oyabun
1610430238
Надо Володьку позвать в Спартак. Он быстро всё наладит! ))
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rash1959
1610431277
Понаберут "эксперДов" ... по объявлению.
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derrik2000
1610432974
Жёстко, эмоционально, но, по моему мнению, всё справедливо.
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Добрый Бобер
1610433596
Володя, где конкретика? Что значит "какая турнирная борьба"? Что значит "всё закончено"? Общие фразы, как у астрологов. Сказать что "Спартак" не поднимется выше (ну например) 5-го места, слабо?
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vladimir-7
1610436115
Что касается Тедеско, то, наверно, заявил об уходе сгоряча, остыл и подпишет контракт ещё на годик, да и положение команды в играх РПЛ неплохое, и играть ещё 11 игр, так что рано так заявлять, что команде с Тедеско всё закончено в чемпионате РПЛ. Но необходимо отметить, что судьи за***ли всех тренеров в РПЛ и с этим РФС нужно что-то делать.
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Skull_Boy
1610436485
Быстров такой супер эксперт, что предсказывал легкую победу Зенита в матчах против Брюгге по 3-0 в каждой из игр, а в итог все прекрасно помнят - нереальный обосрамс
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NewLife
1610442211
Парень нервничает, совсем на свой зашкаливающий борзометр не смотрит, наверное в московских гей-клубах локдаун.
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Hektor 84
1610460831
Кто этого идиота к микрофону подпускает? Эта гнида постоянно желчь на Спартак льет, не зависимо кто тренирует Спартак. Для него все тренеры Спартака плохие. Если такой супер супер эксперт, чего сам тогда тренировать не пойдет? Везде ассоциирует себя с зенитом. А чего когда его зенит как собачонку подзаборную выкинул, а Спартак подобрал себя так не вел? Еще тогда было что Быстров гнилушка. Когда в Спартак перешел на играх с зенитом, когда на нем пенальти ставили и голы зениту забивал как эмоционально прыгал и скакал, ромбик целовал. Не зря его фанаты зенита так и не приняли. Туда одним словом!
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Hektor 84
1610460893
Иуда одним словом
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Hektor 84
1610460997
Если бы Аршавин его не пристроил на срач тв о быстрове уже давно бы забыли
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