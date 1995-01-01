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    Быстров: «Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско все закончено»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил перспективы московского клуба во второй части сезона РПЛ.

    «Игроки «Спартака», которые сейчас куплены, не оправдывают надежд. У клуба проблема в этой чехарде перестановок. То генеральный директор меняется, то спортивный директор, то тренер меняется.

    Много футболистов, которые недовольны, что не попадают в основной состав. Многие портят атмосферу в коллективе. Требуется время, чтобы решить эти вопросы.

    Нужен ли Тедеско тот же Педро Роша? Тедеско вообще «Спартак» не нужен. Человек заявил, что уходит. Сейчас будут сборы, там нужно пахать, доказывать, биться за тренера. Это все будет при том тренере, который сказал, что я с вами еще три месяца поработаю и домой в Германию?

    Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско все закончено», – приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
    • Тедеско не станет продлевать контракт со «Спартаком» и покинет команду по окончании сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11076

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Быстров такой супер эксперт, что предсказывал легкую победу Зенита в матчах против Брюгге по 3-0 в каждой из игр, а в итог все прекрасно помнят - нереальный обосрамс

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      Рейтинг: +6089

      САДЫЧОК > Skull_Boy 12 минут назад

      Этот эксперт предсказывал и клялся что Евро по любому летом состоится 2020.

      0
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      Рейтинг: +14795

      vladimir-7 50 минут назад

      Что касается Тедеско, то, наверно, заявил об уходе сгоряча, остыл и
      подпишет контракт ещё на годик, да и положение команды в играх РПЛ
      неплохое, и играть ещё 11 игр, так что рано так заявлять, что команде
      с Тедеско всё закончено в чемпионате РПЛ.
      Но необходимо отметить, что судьи за***ли всех тренеров в РПЛ и
      с этим РФС нужно что-то делать.

      0
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      Рейтинг: +21

      MikaelBox 58 минут назад

      Эксперд-Володька на линии

      1
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      Рейтинг: +4922

      Добрый Бобер 1 час назад

      Володя, где конкретика? Что значит "какая турнирная борьба"? Что значит "всё закончено"? Общие фразы, как у астрологов. Сказать что "Спартак" не поднимется выше (ну например) 5-го места, слабо?

      1
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      Рейтинг: +13776

      derrik2000 1 час назад

      Жёстко, эмоционально, но, по моему мнению, всё справедливо.

      0
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      Рейтинг: +6089

      САДЫЧОК 1 час назад

      Быстров: «Какая...Нормальный Тедеско...Есть пару игроков , от которых нужно срочно избавиться Джикия , Бакаев , не говоря уже о Урунове, которого я не знаю...

      0
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      Рейтинг: +3266

      rash1959 2 часа назад

      Понаберут "эксперДов" ... по объявлению.

      2
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      Рейтинг: +26285

      oyabun 2 часа назад

      Надо Володьку позвать в Спартак. Он быстро всё наладит! ))

      3
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      Рейтинг: +1467

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Погнали))
      Классный навес,Бомба!
      #быстровсобака

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      Рейтинг: +12686

      alarm 2 часа назад

      хорошо, когда постят новости, от которых уже прямо с утра стыдно за спартак)

      2
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      Рейтинг: -85

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС > alarm 1 час назад

      А еще стране очень очень сильно стыдно за лазурный бомжатник!!!!

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