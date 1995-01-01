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    Hurriyet: ЦСКА предложил за полузащитника Туфана 10 миллионов, «Фенербахче» просит 15

    ЦСКА сделал предложение «Фенербахче» по полузащитнику Озану Туфану. Москвичи готовы заплатить 10 миллионов евро.

    Также на игрока сборной Турции претендуют «Милан», клубы АПЛ. «Фенербахче» всем потенциальным покупателям обозначил: Туфан стоит не менее 15 миллионов.

    • Контракт Туфана с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
    • 25-летний игрок вне Турции еще не выступал.

    Агенты Туфана – об интересе «Спартака» и ЦСКА: «Из России звонили, но официальных шагов мы пока не заметили»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Hurriyet

    Турецкая ежедневная газета. Основана в 1948 году в Стамбуле. Аудитория в твиттере – более четырех миллионов подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1996

      ALEX ML 33 минуты назад

      Даром утка не нужна

      1
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      Рейтинг: +10617

      JTherry 1 час назад

      а писали, что Спартак интересовался Туфаном)) а там опция стоимости - 15 лимонов!

      0
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      Рейтинг: +5611

      серега кашин 1 час назад

      ну наши клубы точно 15 лямов не дадут

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      Рейтинг: +29

      evgeniy.slam > серега кашин 49 минут назад

      Разве? есть у нас один клуб, который легко такие деньги даст. Другой вопрос что им Туфан не нужен

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