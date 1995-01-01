Hurriyet: ЦСКА предложил за полузащитника Туфана 10 миллионов, «Фенербахче» просит 15

Даром утка не нужна
ЦСКА сделал предложение «Фенербахче» по полузащитнику Озану Туфану. Москвичи готовы заплатить 10 миллионов евро.
Также на игрока сборной Турции претендуют «Милан», клубы АПЛ. «Фенербахче» всем потенциальным покупателям обозначил: Туфан стоит не менее 15 миллионов.
- Контракт Туфана с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
- 25-летний игрок вне Турции еще не выступал.
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