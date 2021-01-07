Агенты Туфана – об интересе «Спартака» и ЦСКА: «Из России звонили, но официальных шагов мы пока не заметили»

Агентство FutureBall, представляющее интересы полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана, отреагировало на информацию, что на 25-летнего турка претендуют «Спартак» и ЦСКА.
«Некоторые агенты из России звонили нам, чтобы просто поинтересоваться. Однако пока мы не заметили никаких официальных шагов в сторону трансфера», – сообщили в FutureBall.
- В текущем сезоне Туфан провел за «Фенербахче» 16 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»