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    Агенты Туфана – об интересе «Спартака» и ЦСКА: «Из России звонили, но официальных шагов мы пока не заметили»

    Агентство FutureBall, представляющее интересы полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана, отреагировало на информацию, что на 25-летнего турка претендуют «Спартак» и ЦСКА.

    «Некоторые агенты из России звонили нам, чтобы просто поинтересоваться. Однако пока мы не заметили никаких официальных шагов в сторону трансфера», – сообщили в FutureBall.

    • В текущем сезоне Туфан провел за «Фенербахче» 16 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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