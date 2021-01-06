Futbol Arena: полузащитник сборной Турции Туфан интересен «Спартаку» и ЦСКА

Сразу два клуба РПЛ рассматривают вопрос покупки полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана. Речь идет о ЦСКА и «Спартаке».

Контракт игрока сборной Турции действует до 2023 года, и Туфана также хочет заполучить аутсайдер АПЛ «Вест Бромвич».