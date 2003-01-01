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    Futbol Arena: полузащитник сборной Турции Туфан интересен «Спартаку» и ЦСКА

    Сразу два клуба РПЛ рассматривают вопрос покупки полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана. Речь идет о ЦСКА и «Спартаке».

    Контракт игрока сборной Турции действует до 2023 года, и Туфана также хочет заполучить аутсайдер АПЛ «Вест Бромвич».

    • В Стамбуле Туфан играет с 2015 года.
    • В текущем сезоне Суперлиги он провел 14 матчей, забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи.
    • За сборную 25-летний Туфан играет с 2014 года.

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    Источник: Futbol Arena

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