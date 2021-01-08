«Реал» может подписать Сона, если сорвутся переходы Мбаппе и Холанда

Следующим летом «Реал» планирует купить нового нападающего, пишет Ok Diario.
По информации источника, в шорт-лист мадридского клуба входят три форварда.
Возглавляет список трансферных целей «Реала» Килиан Мбаппе из «ПСЖ», на втором месте – Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», на третьем – Хын-Мин Сон из «Тоттенхэма».
- «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
- Прошлым летом клуб не купил ни одного игрока. Подобное произошло впервые за 40 лет.
Источник: Ok Diario
Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года.