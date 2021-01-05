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  • КОНМЕБОЛ раскритиковала ФА за дисквалификацию Кавани за слово «negrito»

КОНМЕБОЛ раскритиковала ФА за дисквалификацию Кавани за слово «negrito»

5 января 2021, 23:40
15

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) раскритиковала решение Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за использование слова «черный» («negrito») в инстаграме.

«КОНМЕБОЛ выражает солидарность с Эдинсоном Кавани, попавшим под санкции Футбольной ассоциации Англии.

Дисциплинарные меры по отношению к уругвайскому футболисту вынесены без учeта языковых и культурных особенностей Уругвая, где такие слова считаются нормальными.

Подобные решения необходимо принимать, учитывая контекст ситуации, культурные особенности и нормы речи в отдельно взятой стране», – сказано в заявлении КОНМЕБОЛ.

Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал ФА за дисквалификацию Кавани

«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

Источник: официальный сайт КОНМЕБОЛ
Англия. Премьер-лига Уругвай Манчестер Юнайтед Кавани Эдинсон
Комментарии (15)
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житель СПб
1609880629
Соглашусь с тем, что ситуация давно перегрета. Ну есть же в Африке государство *****? Есть. Есть и одноименная река. А, кстати, как называть жителей этого государства? Тоже, "афроамериканцы" (шучу)? Или африканцы? Правильно указывают в Уругвае, что надо учитывать особенности культуры и речи каждого государства.
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mutabor0992
1609880668
Да в фа уже давно окопались **** и *******!!!)гы гы
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mutabor0992
1609880752
ниХериты и пиТариты!!!!гы гы
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mutabor0992
1609880861
А если уголек и еще и гомосексуал???Таки что,на него тогда вААще даже посмотреть без спросу нельзя???Петухи совсем оборзели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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portero
1609882414
negrito чёрненький это же ваще ласкательное слово, комплимент...
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nemolod
1609913153
Черный-он и в Африке черный хоть ты его известкой намажь-явно мозги у них сдвинулись!
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sochi-2013
1609923121
Как же быть с ***** и *****? Страны распустить? Капец! Название стран нельзя написать, а так-то в одной 210 М жителей!!!!!!!!!!!!!!!!
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Михаил_Боярский
1609924091
Пусть ещезапретят в черных туфлях или кроссовках бегать по грязи.)) Как так то черную обувь пачкать. Только в белой да в грязь в грязь!))
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Михаил_Боярский
1609924210
Предлагаю ФА создать отдельную лигу для черных, и зрителей пускать только черных. Вот тогда то избавятся от рассизма. Хотя постойте ка.. Что то мне это напоминает... Привет сегрегация из США.))
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absent32
1609928791
ФА политическая проститутка... как и вся Великобритания, кто греет тому и даю, того и слушаю, и подчиняюсь законам тех кто ыбет. скоро там не так посмотришь на черного и тебя сожжет королевская антирасизмская инквизиция!!!
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