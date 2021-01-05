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    КОНМЕБОЛ раскритиковала ФА за дисквалификацию Кавани за слово «negrito»

    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) раскритиковала решение Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за использование слова «черный» («negrito») в инстаграме.

    «КОНМЕБОЛ выражает солидарность с Эдинсоном Кавани, попавшим под санкции Футбольной ассоциации Англии.

    Дисциплинарные меры по отношению к уругвайскому футболисту вынесены без учeта языковых и культурных особенностей Уругвая, где такие слова считаются нормальными.

    Подобные решения необходимо принимать, учитывая контекст ситуации, культурные особенности и нормы речи в отдельно взятой стране», – сказано в заявлении КОНМЕБОЛ.

    Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал ФА за дисквалификацию Кавани

    «Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт КОНМЕБОЛ

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    05.01.2021 23:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3353

      mutabor0992 16 минут назад

      А если уголек и еще и гомосексуал???Таки что,на него тогда вААще даже посмотреть без спросу нельзя???Петухи совсем оборзели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3353

      mutabor0992 18 минут назад

      ниХериты и пиТариты!!!!гы гы

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      Рейтинг: +11911

      KLIM777 18 минут назад

      да скоро за подписку белого на инстаграм черного будут привлекать. Совсем там ряхнулись геи

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      Рейтинг: +3353

      mutabor0992 19 минут назад

      Да в фа уже давно окопались **** и *******!!!)гы гы

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      Рейтинг: +5243

      житель СПб 20 минут назад

      Соглашусь с тем, что ситуация давно перегрета. Ну есть же в Африке государство *****? Есть. Есть и одноименная река. А, кстати, как называть жителей этого государства? Тоже, "афроамериканцы" (шучу)? Или африканцы? Правильно указывают в Уругвае, что надо учитывать особенности культуры и речи каждого государства.

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