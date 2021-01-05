КОНМЕБОЛ раскритиковала ФА за дисквалификацию Кавани за слово «negrito»

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) раскритиковала решение Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за использование слова «черный» («negrito») в инстаграме.

«КОНМЕБОЛ выражает солидарность с Эдинсоном Кавани, попавшим под санкции Футбольной ассоциации Англии.

Дисциплинарные меры по отношению к уругвайскому футболисту вынесены без учeта языковых и культурных особенностей Уругвая, где такие слова считаются нормальными.

Подобные решения необходимо принимать, учитывая контекст ситуации, культурные особенности и нормы речи в отдельно взятой стране», – сказано в заявлении КОНМЕБОЛ.

Нападающего дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 100 тысяч фунтов.

Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал ФА за дисквалификацию Кавани

«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»