Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал ФА за дисквалификацию Кавани

Уругвайский профсоюз футболистов опубликовал заявление по поводу санкций в отношении форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани со стороны Футбольной ассоциации Англии.

Нападающего дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 100 тысяч фунтов.

Причина наказания – использование слова «черный» («negrito») в инстаграме.

«Мы осуждаем решение Футбольной ассоциации Англии. Это не имеет отношения к борьбе с расизмом, ФА сама совершила дискриминирующий поступок по отношению к культуре и образу жизни уругвайцев. Эти санкции демонстрируют предвзятый, догматичный и этноцентричный взгляд ФА, позволяющий лишь субъективные интерпретации, которые исключают контекст.

Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно было бы интерпретировать как расизм. Он просто употребил популярное в Латинской Америке выражение, которое используют, чтобы с любовью обратиться к близкому человеку или другу. То, как это было интерпретировано представителями Футбольной ассоциации Англии, – настоящая дискриминация, которая достойна настоящего порицания, это идет против уругвайской культуры.

Мы хотели бы публично защитить безупречную репутацию Эдинсона Кавани и, конечно, культуру нашей страны. Мы выступаем против любой формы дискриминации. Однако, к сожалению, Футбольная ассоциация Англии продемонстрировала невежество и презрение к многообразию мировых культур, вынеся такой вердикт. Мы поддерживаем основы антирасистских правил, но они неприменимы в данном случае.

Это наказание не для отдельного человека, а для целой культуры, образа жизни, что само по себе является проявлением дискриминации и расистским поведением. Мы просим немедленно отменить наказание, наложенное на Эдинсона Кавани, и восстановить его доброе имя», – говорится в заявлении.

«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

«Этот мир катится к чертям». Эррера – о дисквалификации Кавани на три матча за слово «черный»