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  • Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал ФА за дисквалификацию Кавани

Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал ФА за дисквалификацию Кавани

4 января 2021, 22:49
5

Уругвайский профсоюз футболистов опубликовал заявление по поводу санкций в отношении форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани со стороны Футбольной ассоциации Англии.

  • Нападающего дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 100 тысяч фунтов.
  • Причина наказания – использование слова «черный» («negrito») в инстаграме.

«Мы осуждаем решение Футбольной ассоциации Англии. Это не имеет отношения к борьбе с расизмом, ФА сама совершила дискриминирующий поступок по отношению к культуре и образу жизни уругвайцев. Эти санкции демонстрируют предвзятый, догматичный и этноцентричный взгляд ФА, позволяющий лишь субъективные интерпретации, которые исключают контекст.

Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно было бы интерпретировать как расизм. Он просто употребил популярное в Латинской Америке выражение, которое используют, чтобы с любовью обратиться к близкому человеку или другу. То, как это было интерпретировано представителями Футбольной ассоциации Англии, – настоящая дискриминация, которая достойна настоящего порицания, это идет против уругвайской культуры.

Мы хотели бы публично защитить безупречную репутацию Эдинсона Кавани и, конечно, культуру нашей страны. Мы выступаем против любой формы дискриминации. Однако, к сожалению, Футбольная ассоциация Англии продемонстрировала невежество и презрение к многообразию мировых культур, вынеся такой вердикт. Мы поддерживаем основы антирасистских правил, но они неприменимы в данном случае.

Это наказание не для отдельного человека, а для целой культуры, образа жизни, что само по себе является проявлением дискриминации и расистским поведением. Мы просим немедленно отменить наказание, наложенное на Эдинсона Кавани, и восстановить его доброе имя», – говорится в заявлении.

«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

«Этот мир катится к чертям». Эррера – о дисквалификации Кавани на три матча за слово «черный»

Источник: Твиттер Уругвайского профсоюза футболистов
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Кавани Эдинсон
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Томик
1609791413
Да и вообще, когда запрещают говорить чёрный - это дискриминация. А когда мне не дают написать тут н.е.г.р. - это ущемление моих прав. Ау! "Бомбардир"!
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DOCTOR PENALTY
1609791628
У Кавани итак доброе имя, нечего там восстанавливать. А этим из ФА самое время в психушку.
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raritet
1609791793
Вот это я понимаю. Настоящее руководство. Которое по существу вопроса , корректно сформулировало и поставило на место ФА. Потому что примерно точно такие же примерно выражения существуют во всех странах к различным группам народов и зачастую это своеобразный стеб и нет и намека на расизм. Рано или поздно , если так носиться с этим понятием Черный так можно и до настоящей войны дойти. И виноваты будут в этом законы, которые начала штамповать европейское сообщество. Только что они хотят этим добиться.?
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portero
1609802717
Молодцы браво! Но наглосаксам насрать на всех, эти ублюдки давно тащаться от вседозводенности...
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zigbert
1609871125
Конечно это не имеет ничего общего в борьбе с расизмом. ФА должна быть более внимательной по вынесению подобных решений. Человек пострадал не поймешь за что. Жаль Кавани.
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