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    Алаба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

    Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжает вести переговоры с «Реалом» о летнем переходе.

    По информации Goal.com, австриец готов перебраться на «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона в качестве свободного агента, если ему предложат зарплату в размере 13 миллионов евро после уплаты налогов.

    Таким образом, Алаба может стать самым высокооплачиваемым игроком мадридского клуба, обогнав по размеру оклада капитана Серхио Рамоса (12 миллионов евро в год).

    «Реал» пока готов платить 28-летнему футболисту не более 10 миллионов за сезон.

    Журналист Романо: у Алабы есть предложения от пяти клубов, он мечтает выступать за «Реал»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10246

      DeStar 58 минут назад

      ххахах, за что?) игрок то не плохой спору нет, но зп нужно заслужить. Если он в баварии не так сильно нужен то с хера он реалу усрался? ну да, варан косячит, но алаба не ван дейк, а то звезда блин, был бы хотя бы реально каким мега топом, спору нет, типа мбаппе, де брюйне и другие. А так. Приходит в другой клуб тем более такого уровня как реал и хочет зп больше чем у всех)

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      Рейтинг: +2128

      FENIX-SL > DeStar 2 минуты назад

      ты берешь в пример мбаппе и де брюйне
      хотя бы из линии обороны брал бы тогда
      алаба топовый футболист
      пусть и требования завышены

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      Рейтинг: -654

      СуперПАВ9 1 час назад

      Чувствую алаба останется у разитого карыта

      1
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      Рейтинг: -654

      СуперПАВ9 1 час назад

      Рамос против)))

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