Алаба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

ххахах, за что?) игрок то не плохой спору нет, но зп нужно заслужить. Если он в баварии не так сильно нужен то с хера он реалу усрался? ну да, варан косячит, но алаба не ван дейк, а то звезда блин, был бы хотя бы реально каким мега топом, спору нет, типа мбаппе, де брюйне и другие. А так. Приходит в другой клуб тем более такого уровня как реал и хочет зп больше чем у всех)
Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжает вести переговоры с «Реалом» о летнем переходе.
По информации Goal.com, австриец готов перебраться на «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона в качестве свободного агента, если ему предложат зарплату в размере 13 миллионов евро после уплаты налогов.
Таким образом, Алаба может стать самым высокооплачиваемым игроком мадридского клуба, обогнав по размеру оклада капитана Серхио Рамоса (12 миллионов евро в год).
«Реал» пока готов платить 28-летнему футболисту не более 10 миллионов за сезон.
Журналист Романо: у Алабы есть предложения от пяти клубов, он мечтает выступать за «Реал»