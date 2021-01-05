Алаба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжает вести переговоры с «Реалом» о летнем переходе.

По информации Goal.com, австриец готов перебраться на «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона в качестве свободного агента, если ему предложат зарплату в размере 13 миллионов евро после уплаты налогов.

Таким образом, Алаба может стать самым высокооплачиваемым игроком мадридского клуба, обогнав по размеру оклада капитана Серхио Рамоса (12 миллионов евро в год).

«Реал» пока готов платить 28-летнему футболисту не более 10 миллионов за сезон.

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