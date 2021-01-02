Журналист Романо: у Алабы есть предложения от пяти клубов, он мечтает выступать за «Реал»

Защитник «Баварии» Давид Алаба хочет продолжить карьеру в «Реале».

По информации журналиста Фабрицио Романо, австриец может летом выбирать между пятью клубами, но его мечта – мадридская команда.

По окончании нынешнего сезона 28-летний футболист станет свободным агентом.

Алаба пока не договорился ни с кем, но, ожидается, что в ближайшие дни «Реал» активизирует переговоры с игроком «Баварии».