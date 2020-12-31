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    Журналист Романо: у Алабы есть предложения от пяти клубов, он мечтает выступать за «Реал»

    Защитник «Баварии» Давид Алаба хочет продолжить карьеру в «Реале».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, австриец может летом выбирать между пятью клубами, но его мечта – мадридская команда.

    По окончании нынешнего сезона 28-летний футболист станет свободным агентом.

    Алаба пока не договорился ни с кем, но, ожидается, что в ближайшие дни «Реал» активизирует переговоры с игроком «Баварии».

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,2 миллиона человек.

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