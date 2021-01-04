El Chiringuito TV: «Реал» предложил Рамосу два варианта продления контракта

«Реал» ведет переговоры с капитаном команды Серхио Рамосом о продолжении сотрудничества.
Мадридский клуб готов продлить контракт с футболистом на один год с сохранением нынешней зарплаты.
Если же защитник хочет получить двухлетнее соглашение, то «Реал» будет настаивать на сокращении оклада на десять процентов.
- Действующий договор между сторонами истекает 30 июня.
- По информации ESPN, «Манчестер Сити» намерен подписать Рамоса, если тот станет свободным агентом.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».