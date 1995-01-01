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    El Chiringuito TV: «Реал» предложил Рамосу два варианта продления контракта

    «Реал» ведет переговоры с капитаном команды Серхио Рамосом о продолжении сотрудничества.

    Мадридский клуб готов продлить контракт с футболистом на один год с сохранением нынешней зарплаты.

    Если же защитник хочет получить двухлетнее соглашение, то «Реал» будет настаивать на сокращении оклада на десять процентов.

    • Действующий договор между сторонами истекает 30 июня.
    • По информации ESPN, «Манчестер Сити» намерен подписать Рамоса, если тот станет свободным агентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      anfinogentovasusanna 1 минуту назад

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      Рейтинг: +4855

      Томик 18 минут назад

      Значит договорятся. Я уж думал раза в два уменьшили.

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      Рейтинг: -659

      СуперПАВ9 30 минут назад

      Вообще шикарные условия, хотя капитану могли пледложить контракт который он хочет

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