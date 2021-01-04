El Chiringuito TV: «Реал» предложил Рамосу два варианта продления контракта

«Реал» ведет переговоры с капитаном команды Серхио Рамосом о продолжении сотрудничества.

Мадридский клуб готов продлить контракт с футболистом на один год с сохранением нынешней зарплаты.

Если же защитник хочет получить двухлетнее соглашение, то «Реал» будет настаивать на сокращении оклада на десять процентов.