ESPN: «Манчестер Сити» готов пригласить Рамоса, если «Реал» не продлит контракт с защитником

«Манчестер Сити» внимательно следит за процессом переговоров Серхио Рамоса с «Реалом». Стороны не могут прийти к соглашению по новому контракту защитника.

Английский клуб готов пригласить 34-летнего испанца следующим летом на правах свободного агента, если он не договорится с «Реалом» о продлении соглашения.

«Сити» готов предложить Рамосу двухлетний контракт и сможет удовлетворить его финансовые требования.