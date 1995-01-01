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    ESPN: «Манчестер Сити» готов пригласить Рамоса, если «Реал» не продлит контракт с защитником

    «Манчестер Сити» внимательно следит за процессом переговоров Серхио Рамоса с «Реалом». Стороны не могут прийти к соглашению по новому контракту защитника.

    Английский клуб готов пригласить 34-летнего испанца следующим летом на правах свободного агента, если он не договорится с «Реалом» о продлении соглашения.

    «Сити» готов предложить Рамосу двухлетний контракт и сможет удовлетворить его финансовые требования.

    • С 1 января Рамос может вести переговоры с другими клубами.
    • Ранее сообщалось, что игрок склоняется к уходу из «Реала».
    • Центрдеф выступает за «Реал» с 2005 года.

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    Источник: ESPN

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