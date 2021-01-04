ESPN: «Манчестер Сити» готов пригласить Рамоса, если «Реал» не продлит контракт с защитником

«Манчестер Сити» внимательно следит за процессом переговоров Серхио Рамоса с «Реалом». Стороны не могут прийти к соглашению по новому контракту защитника.
Английский клуб готов пригласить 34-летнего испанца следующим летом на правах свободного агента, если он не договорится с «Реалом» о продлении соглашения.
«Сити» готов предложить Рамосу двухлетний контракт и сможет удовлетворить его финансовые требования.
- С 1 января Рамос может вести переговоры с другими клубами.
- Ранее сообщалось, что игрок склоняется к уходу из «Реала».
- Центрдеф выступает за «Реал» с 2005 года.
Источник: ESPN