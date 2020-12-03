Onda Cero: Рамос задумался над уходом из «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос склоняется к уходу из клуба, сообщает Onda Cero.

Испанец имеет ряд интересных предложений, в том числе от «ПСЖ». Есть вариант с продлением контракта с мадридцами, однако сейчас Рамос ближе к тому, чтобы покинуть клуб.

На решение защитника могут повлиять планы руководства «Реала» по понижению зарплат футболистов. Игрок надеется воспользоваться своей формой в этом сезоне и попробовать подписать последний большой контракт в карьере.