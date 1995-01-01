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    Onda Cero: Рамос задумался над уходом из «Реала»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос склоняется к уходу из клуба, сообщает Onda Cero.

    Испанец имеет ряд интересных предложений, в том числе от «ПСЖ». Есть вариант с продлением контракта с мадридцами, однако сейчас Рамос ближе к тому, чтобы покинуть клуб.

    На решение защитника могут повлиять планы руководства «Реала» по понижению зарплат футболистов. Игрок надеется воспользоваться своей формой в этом сезоне и попробовать подписать последний большой контракт в карьере.

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    Источник: Onda Cero

    Испанская радиостанция. Ее аудитория составляет 2,46 миллиона слушателей.

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1316

      koli4ka 17 минут назад

      Сирожа переезжай к другу,ну к Жерарке Пике в Барселону,там сейчас с центральными защитниками вообще проблема,чтобы не сказать завал...ну а денюшка в этом клубе,да с новым презиком в январе для тебя найдутся.

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