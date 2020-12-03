Onda Cero: Рамос задумался над уходом из «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос склоняется к уходу из клуба, сообщает Onda Cero.
Испанец имеет ряд интересных предложений, в том числе от «ПСЖ». Есть вариант с продлением контракта с мадридцами, однако сейчас Рамос ближе к тому, чтобы покинуть клуб.
На решение защитника могут повлиять планы руководства «Реала» по понижению зарплат футболистов. Игрок надеется воспользоваться своей формой в этом сезоне и попробовать подписать последний большой контракт в карьере.
- Интерес к Рамосу проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Центрдеф выступает за «Реал» с 2005 года.
Источник: Onda Cero
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