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  • Романцев – о замене Тедеско в «Спартаке»: «Не раздумывая назвал бы Карпина»

Романцев – о замене Тедеско в «Спартаке»: «Не раздумывая назвал бы Карпина»

4 января 2021, 12:42
15

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, кто мог бы возглавить московскую команду вместо Доменико Тедеско.

– По игре нынешнего «Ростова», по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар Карпин в полном порядке. Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров – Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова – она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам.

Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

– А что скажете по поводу Курбана Бердыева, чье имя также называется в числе тех кандидатов?

– Я с ним совсем не знаком. А потому мне сложно судить о его человеческих качествах. Но то, как он работал в «Рубине», который дважды приводил к чемпионству, и в «Ростове», заявившем о себе в еврокубках, говорит, что это настоящий профессионал.

– Поговаривают, что у Курбана Бекиевича непростой характер, то есть тренер он «неудобный».

– А где вы видели талантливых людей с простым характером? Кстати, и Карпин «неудобный», но такие, как он, не отступают. К тому же Валера – наш, спартаковский! И это главное.

– Тренера иностранца во главе «Спартака» не видите?

Только при одном условии: если он освоит русский язык, как это старался сделать Тедеско. Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера, как он сам.

– Не думаю, что португальцу Жардиму, о котором говорят, как о возможной замене Тедеско, ваша идея придется по душе.

– Я тоже так думаю.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Романцев Олег Карпин Валерий Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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portero
1609754895
Часть больщиков согласна с Романцевым, но тут скорее всего Федун с Карпиным не смогут договориться...
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docndoc
1609755677
Соглашусь с Романцевым - Карпин наилучший вариант для Спартака. Но вот это вечное давление: ..."мы особенный клуб, нам нужно только чемпионство и не позднее вчерашнего дня..." Карпин уже через это проходил и второй раз может не захотеть. Уж больно руководство нетерпеливое и судорожное.
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NewLife
1609757365
Спасибо ОИР, зачем же старые грабли подсовывать, на них уже наступали, выгоняли защитника сборной Аргентины. Успешно тренируется на кошечках, и ладно. Спартаку нужен серьезный умелый тренер. После Бескова отсутствие толкового тренера - это незаживающая рана.
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DOCTOR PENALTY
1609758090
Олег Иваныч всё правильно говорит, но Федун слушает только свою Зарему, Спартак ему по х**.
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kliker
1609761215
Не надо опять Карпина! Третий!!! раз наступать на грабли - Не надо!
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zigbert
1609776834
А что сам Карпин? У него нет особого желания работать в Спартаке.
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MaxRnD
1609779056
Не ожидал, очень трезво мыслит
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anfinogentovasusanna
1609784325
Жapкиe девyшки ищyт нoвых ceкc паpтнеров! Вcе бecплатнo и aнoнимнo, вcе дeвки жaждyт cпеpмы и любят ceкc ------- http://bit.do/miase
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Hektor 84
1609788633
Вот вопрос к Романцеву: " в стране что кроме бывших спартаковцев нет больше тренеров? " Как только кто то уходит он сразу начинает старую песню вот должен тот, или уже этот сможет и всех кого упоминает все бывшие спартаковцы. Юрана епт забыл еще назвать. Надо было червю не продавать команду. И рулил бы дальше и назначал бывших спартачей сколько душе угодно. К Романцеву тоже остались вопросы. Если не на что было содержать команду, тогда финансами надо было разумно распоряжаться. Где бабло с трансферов футболистов в Европу? Того же Аленичева и тд. В России сейчас нет хороших русских тренеров, нет подготовки тренеров. Чему их в вшт обучают? На стажировки ездят в Европу, а толку ноль. Я считаю или опытный Бердыев или опытный тренер из Европы который трофеи выигрывал. Ну или тренер с перспективами типа в свое время Эмери, того же Тедеско или Каррера. А не так назначили и после первых же неудач начинается вакханалия типа а у него не спартаковский стиль, та он не русский пусть валит отсюда, то игрочишки ОПГ ромашка начинают тренеров сливать, как показало время они не одного Карьеру слили. В Спартаке слабое место это менеджмент. Наберут каких то халуев далеких от футбола с личными интересами. Вот тут то может и пригодились бы бывшие спартачи, но только не тренерами. Все мы видели их результаты. Аленичев, Черчесов, тот же Карпин в два захода. Ни результата, ни тем более спартаковской игры в стеночки мы не увидели.
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