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    Романцев – о замене Тедеско в «Спартаке»: «Не раздумывая назвал бы Карпина»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, кто мог бы возглавить московскую команду вместо Доменико Тедеско.

    – По игре нынешнего «Ростова», по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар Карпин в полном порядке. Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров – Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова – она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам.

    Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

    – А что скажете по поводу Курбана Бердыева, чье имя также называется в числе тех кандидатов?

    – Я с ним совсем не знаком. А потому мне сложно судить о его человеческих качествах. Но то, как он работал в «Рубине», который дважды приводил к чемпионству, и в «Ростове», заявившем о себе в еврокубках, говорит, что это настоящий профессионал.

    – Поговаривают, что у Курбана Бекиевича непростой характер, то есть тренер он «неудобный».

    – А где вы видели талантливых людей с простым характером? Кстати, и Карпин «неудобный», но такие, как он, не отступают. К тому же Валера – наш, спартаковский! И это главное.

    – Тренера иностранца во главе «Спартака» не видите?

    Только при одном условии: если он освоит русский язык, как это старался сделать Тедеско. Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера, как он сам.

    – Не думаю, что португальцу Жардиму, о котором говорят, как о возможной замене Тедеско, ваша идея придется по душе.

    – Я тоже так думаю.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +404

      kliker 1 час назад

      Не надо опять Карпина!
      Третий!!! раз наступать на грабли - Не надо!

      0
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      Рейтинг: +19677

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Олег Иваныч всё правильно говорит, но Федун слушает только свою Зарему, Спартак ему по х**.

      -1
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      Рейтинг: +6888

      NewLife 2 часа назад

      Спасибо ОИР, зачем же старые грабли подсовывать, на них уже наступали, выгоняли защитника сборной Аргентины. Успешно тренируется на кошечках, и ладно. Спартаку нужен серьезный умелый тренер. После Бескова отсутствие толкового тренера - это незаживающая рана.

      2
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      Рейтинг: +2564

      neim > NewLife 1 час назад

      Всем, а не только Спартаку, нужен серъёзный и умелый тренер, а не бывший недавний футболист типа Тедеско, Новикова, Хохлова, Гончаренко и др.

      -1
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      Рейтинг: +404

      kliker > neim 1 час назад

      Хм.. Ты не в теме. Тедеско никогда не играл в футбол, только тренировал.

      0
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      Рейтинг: +6230

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Карпин не пойдёт.
      Весь смысл его тренерской деятельности сводится к тому, чтобы обыграть Спартак. Стимул сразу пропадёт. Зениту и Коням спокойненько отдаёт, вечно в золотой середине, без претензий на что-либо.
      Это Шомуродов с Ионовым лидеры ? Да они пол-года не забивали.
      Нашлись же мудаки заплатившие за них хорошие деньги ?!
      Нет в России хороших тренеров и еврокубки вам в доказательство.

      4
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      Рейтинг: +1776

      docndoc 2 часа назад

      Соглашусь с Романцевым - Карпин наилучший вариант для Спартака. Но вот это вечное давление: ..."мы особенный клуб, нам нужно только чемпионство и не позднее вчерашнего дня..." Карпин уже через это проходил и второй раз может не захотеть. Уж больно руководство нетерпеливое и судорожное.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +43965

      portero 2 часа назад

      Часть больщиков согласна с Романцевым, но тут скорее всего Федун с Карпиным не смогут договориться...

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