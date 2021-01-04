Романцев – о замене Тедеско в «Спартаке»: «Не раздумывая назвал бы Карпина»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, кто мог бы возглавить московскую команду вместо Доменико Тедеско.

– По игре нынешнего «Ростова», по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар Карпин в полном порядке. Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров – Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова – она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам.

Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

– А что скажете по поводу Курбана Бердыева, чье имя также называется в числе тех кандидатов?

– Я с ним совсем не знаком. А потому мне сложно судить о его человеческих качествах. Но то, как он работал в «Рубине», который дважды приводил к чемпионству, и в «Ростове», заявившем о себе в еврокубках, говорит, что это настоящий профессионал.

– Поговаривают, что у Курбана Бекиевича непростой характер, то есть тренер он «неудобный».

– А где вы видели талантливых людей с простым характером? Кстати, и Карпин «неудобный», но такие, как он, не отступают. К тому же Валера – наш, спартаковский! И это главное.

– Тренера иностранца во главе «Спартака» не видите?

– Только при одном условии: если он освоит русский язык, как это старался сделать Тедеско. Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера, как он сам.

– Не думаю, что португальцу Жардиму, о котором говорят, как о возможной замене Тедеско, ваша идея придется по душе.

– Я тоже так думаю.