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  • Директор «Шахтера» Палкин: «Луческу ценит не взаимоотношение людей, а только свое эго»

Директор «Шахтера» Палкин: «Луческу ценит не взаимоотношение людей, а только свое эго»

2 января 2021, 23:54
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Сергей Палкин, директор «Шахтера», высказался насчет персоны Мирчи Луческу. Летом румын возглавил киевское «Динамо» после 12 лет в донецком клубе.

«В последний раз отвечу на этот вопрос и больше ни одному журналисту отвечать не буду. Пару недель назад смотрел, как к Игорю Михайловичу Суркису подходят и задают вопрос с таким контекстом: «Вот видите, «Шахтер» не хотел, чтобы Луческу пришел, не хотел, чтобы вы выигрывали, а у вас все получается».

Я хочу прокомментировать этот момент. До того как Луческу пришел в «Динамо», я встречался с Игорем Михайловичем по совсем другим вопросам. Но мы обсуждали эту тему. Я ему однозначно сказал, что Луческу сильный тренер, что он усилит «Динамо».

Как мы видим, они прошли в группу ЛЧ – это большой шаг для «Динамо» с учетом того, что они много лет там не участвовали. К решению «Динамо» я отношусь положительно, нормально. Они взяли тренера, который дал результат, усилил конкуренцию в чемпионате.

Для нас это большой плюс. Нам важно, чтобы главный конкурент становился сильнее каждый год. Конкуренция – залог успеха не только в УПЛ, но и в европейских турнирах.

Когда я давал какие-то своих комментарии по поводу Луческу, я говорил о личном решении, которое он принял. Он ценит не взаимоотношение людей, а только свое эго. Я думаю, он первый и последний тренер, который, проиграв 12 лет в одном клубе, ушел к его конкуренту. Насколько мне известно, в мире в истории таких моментов не возникало.

Я недавно читал статью BBC, которая описывала эту ситуацию. Она очень критично подошла к тому, что Луческу принял такое решение. Больше комментировать ничего не буду. Просто расставил все акценты», – цитирует Палкина ua.tribuna.com со ссылкой на клубное ТВ «Шахтера».

  • В УПЛ сейчас лидирует «Динамо», «Шахтер» идет строчкой ниже.
  • Между «Шахтером» и «Динамо» Луческу тренировал «Зенит».
  • УПЛ возобновится в феврале.

Директор «Шахтера» Палкин: «2020-й – год разочарований. Это касаемо Луческу и его решения возглавить «Динамо»

Источник: ua.tribuna.com
Украина. Премьер-лига Шахтер Динамо К
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Hektor 84
1609630476
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