Мозес поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом

Пресс-служба «Спартака» опубликовала новогоднее поздравление от имени полузащитника Виктора Мозеса.

«Всех с Новым годом! 2020-й был трудным во многих планах, но давайте держаться вместе, оставаться сильными и упорно работать, чтобы в 2021-м было только счастье и здоровье», – говорится в поздравительном тексте.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре на правах аренды.

В составе московской команды нигериец забил один гол и сделал один ассист в девяти матчах.