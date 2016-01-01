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    Гендиректор тульского «Арсенала»: «Предметно общались с Кокориным и Жирковым, но не сложилось»

    Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о несостоявшихся трансферах туляков.

    – Расскажите о самом запомнившемся, но не сложившемся трансфере, который реально мог бы помочь клубу?

    – За эти годы я жалею только о том, что в «Арсенале» не остался ивуарийский полузащитник Хабиб Майга. Мы планировали выкупить его трансфер летом 2018 года, но травма, полученная в матче с «Ахматом», поставила на этом переходе крест.

    Парадокс заключается в том, что нам довольно быстро удалось вылечить Хабиба, но по медицинским показателям он не смог бы играть при минусовой температуре. На мой взгляд, по игровым качествам Майга можно сравнить с французом Лассана Диарра.

    – А слухи про Кокорина и Жиркова имели под собой вес?

    – Да, оба могли перейти в «Арсенал». Предметно общались с игроками, но не сложилось.

    • «Арсенал» идет на 14 месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12643

      alarm 9 минут назад

      в итоге обоих купил зенит за 2,5 ляма. и, конечно же, оба сочли своим долгом забить позорным хрякам, что и сделали. так что покупка полностью окупилась. гы-гы!

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