Гендиректор тульского «Арсенала»: «Предметно общались с Кокориным и Жирковым, но не сложилось»

в итоге обоих купил зенит за 2,5 ляма. и, конечно же, оба сочли своим долгом забить позорным хрякам, что и сделали. так что покупка полностью окупилась. гы-гы!
Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о несостоявшихся трансферах туляков.
– Расскажите о самом запомнившемся, но не сложившемся трансфере, который реально мог бы помочь клубу?
– За эти годы я жалею только о том, что в «Арсенале» не остался ивуарийский полузащитник Хабиб Майга. Мы планировали выкупить его трансфер летом 2018 года, но травма, полученная в матче с «Ахматом», поставила на этом переходе крест.
Парадокс заключается в том, что нам довольно быстро удалось вылечить Хабиба, но по медицинским показателям он не смог бы играть при минусовой температуре. На мой взгляд, по игровым качествам Майга можно сравнить с французом Лассана Диарра.
– А слухи про Кокорина и Жиркова имели под собой вес?
– Да, оба могли перейти в «Арсенал». Предметно общались с игроками, но не сложилось.
- «Арсенал» идет на 14 месте в РПЛ.