Гендиректор тульского «Арсенала»: «Предметно общались с Кокориным и Жирковым, но не сложилось»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о несостоявшихся трансферах туляков.

– Расскажите о самом запомнившемся, но не сложившемся трансфере, который реально мог бы помочь клубу?

– За эти годы я жалею только о том, что в «Арсенале» не остался ивуарийский полузащитник Хабиб Майга. Мы планировали выкупить его трансфер летом 2018 года, но травма, полученная в матче с «Ахматом», поставила на этом переходе крест.

Парадокс заключается в том, что нам довольно быстро удалось вылечить Хабиба, но по медицинским показателям он не смог бы играть при минусовой температуре. На мой взгляд, по игровым качествам Майга можно сравнить с французом Лассана Диарра.

– А слухи про Кокорина и Жиркова имели под собой вес?

– Да, оба могли перейти в «Арсенал». Предметно общались с игроками, но не сложилось.