«Атлетико» ищет замену Косте в Примере

Мадридский «Атлетико» планирует найти замену форварду Диего Косте. Он покинул клуб накануне.
«Аркадиуш Милик не близок к трансферу в «Атлетико». Он считается слишком дорогим (15 миллионов евро). Мадридцы ищут нападающего из Примеры», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
По информации The Athletic, разрыв контракта «Атлетико» и Косты подразумевает выплату форвардом 15 миллионов евро, если он пополнит клуб-претендент на победу в Примере и/или в Лиге чемпионов.
- В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 7 матчей и забил 2 гола.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- «Атлетико» идет в Примере 2-м.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.