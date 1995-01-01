Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    «Атлетико» ищет замену Косте в Примере

    Мадридский «Атлетико» планирует найти замену форварду Диего Косте. Он покинул клуб накануне.

    «Аркадиуш Милик не близок к трансферу в «Атлетико». Он считается слишком дорогим (15 миллионов евро). Мадридцы ищут нападающего из Примеры», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    По информации The Athletic, разрыв контракта «Атлетико» и Косты подразумевает выплату форвардом 15 миллионов евро, если он пополнит клуб-претендент на победу в Примере и/или в Лиге чемпионов.

    • В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 7 матчей и забил 2 гола.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • «Атлетико» идет в Примере 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81675
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru