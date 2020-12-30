«Атлетико» ищет замену Косте в Примере

Мадридский «Атлетико» планирует найти замену форварду Диего Косте. Он покинул клуб накануне.

«Аркадиуш Милик не близок к трансферу в «Атлетико». Он считается слишком дорогим (15 миллионов евро). Мадридцы ищут нападающего из Примеры», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

По информации The Athletic, разрыв контракта «Атлетико» и Косты подразумевает выплату форвардом 15 миллионов евро, если он пополнит клуб-претендент на победу в Примере и/или в Лиге чемпионов.