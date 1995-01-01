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    «Атлетико» объявил об уходе Диего Косты

    Нападающий Диего Коста покинул «Атлетико», сообщается на сайте клуба.

    «Атлетико» и Диего Коста достигли соглашения о расторжении контракта, который должен был закончиться 30 июня 2021 года. Игрок попросил клуб об уходе по личным причинам несколько дней назад и во вторник подписал соглашение о досрочном расторжении», – сообщает пресс-служба клуба.

    • В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» семь матчей и забил два гола.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11029

      Skull_Boy 1 час назад

      Все правильно толку от него нет, только понты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1490

      Romio-xxx > Skull_Boy 1 минуту назад

      7 матчей 2 гола-нет толку???

      0
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