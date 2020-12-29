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«Атлетико» объявил об уходе Диего Косты

29 декабря 2020, 15:22
3

Нападающий Диего Коста покинул «Атлетико», сообщается на сайте клуба.

«Атлетико» и Диего Коста достигли соглашения о расторжении контракта, который должен был закончиться 30 июня 2021 года. Игрок попросил клуб об уходе по личным причинам несколько дней назад и во вторник подписал соглашение о досрочном расторжении», – сообщает пресс-служба клуба.

  • В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» семь матчей и забил два гола.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Источник: Официальный сайт «Атлетико»
Испания. Примера Атлетико Коста Диего
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1609245799
Все правильно толку от него нет, только понты
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koli4ka
1609258762
и стал таким чистым воздух вокруг...озон отдыхает.
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