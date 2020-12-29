«Атлетико» объявил об уходе Диего Косты

Нападающий Диего Коста покинул «Атлетико», сообщается на сайте клуба.
«Атлетико» и Диего Коста достигли соглашения о расторжении контракта, который должен был закончиться 30 июня 2021 года. Игрок попросил клуб об уходе по личным причинам несколько дней назад и во вторник подписал соглашение о досрочном расторжении», – сообщает пресс-служба клуба.
- В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» семь матчей и забил два гола.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Официальный сайт «Атлетико»