Влашич – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Васин получил приз зрительских симпатий

ЦСКА на официальном сайте объявил, что полузащитник Никола Влашич стал лучшим футболистом команды в ноябре-декабре по версии болельщиков.

По ходу опроса в лидеры вышел защитник Виктор Васин, за которого голосовали подписчики паблика ВГИК, но ЦСКА обнулил голосование.

«По ходу голосования путем накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий», – говорится в сообщении ЦСКА.