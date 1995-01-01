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    Влашич – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Васин получил приз зрительских симпатий

    ЦСКА на официальном сайте объявил, что полузащитник Никола Влашич стал лучшим футболистом команды в ноябре-декабре по версии болельщиков.

    По ходу опроса в лидеры вышел защитник Виктор Васин, за которого голосовали подписчики паблика ВГИК, но ЦСКА обнулил голосование.

    «По ходу голосования путем накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий», – говорится в сообщении ЦСКА.

    • В ноябре-декабре Влашич провел 13 матчей, в которых забил два гола и сделал два ассиста.
    • Васин провел две игры.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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