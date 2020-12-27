Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Ришарлисона – об интересе «Зенита»: «Эвертон» не продаст игрока дешевле 100 миллионов»

Агент Ришарлисона – об интересе «Зенита»: «Эвертон» не продаст игрока дешевле 100 миллионов»

27 декабря 2020, 20:41
20

Агент Ренато Веласко, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Зенита». Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга предложил бразильцу контракт на 50 миллионов евро.

«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов.

У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его», – сказал Веласко.

  • В этом сезоне Ришарлисон провел 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Эвертон Ришарлисон
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lipatov32
1609091785
Мля! Опять походу пенсионный возраст поднимут!!!)))
Ответить
Hektor 84
1609107536
Питерские городские диванные эксперты считают что копейки платят за газ в своих квартирках. А вы лучше посчитайте сколько люди платят в регионах в частных подворьях, отапливая свои дома газом. Газпром обдирает свое население высокими тарифами на газ. Газпром хохлам и бульбашам дешевле газ продает, чем своему населению страны. А в сельской местности люди по 5000 -7000 р в месяц платят за газ. А учитывая еще то , что этот газ тянули по улицам за счет населения вообще обдираловка. Бессменный царь только сейчас объявил о бесплатном подведении газа. А люди в свое время по 300000 р вываливали чтоб газ по улице до котла подвести.Газпром мечты сбываются, только не у народа России.
Ответить
Дядя Серёжа
1609119181
Купите-купите, не пожалеете... Ни пенсионеров с пенсией 11000руб, ни детей, которым по телевизору деньги на выживание собирают... Никого не пожалеете...
Ответить
Главное Спартак без ЛЧ
1609135346
Он говна объелся! =)))
Ответить
Главные новости
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
2
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Все новости
Все новости
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
1
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
Вчера, 17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
Вчера, 16:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+