Агент Ришарлисона – об интересе «Зенита»: «Эвертон» не продаст игрока дешевле 100 миллионов»

Агент Ренато Веласко, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Зенита». Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга предложил бразильцу контракт на 50 миллионов евро.
«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов.
У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его», – сказал Веласко.
- В этом сезоне Ришарлисон провел 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.
Источник: Sport24