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    Агент Ришарлисона – об интересе «Зенита»: «Эвертон» не продаст игрока дешевле 100 миллионов»

    Агент Ренато Веласко, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Зенита». Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга предложил бразильцу контракт на 50 миллионов евро.

    «С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов.

    У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его», – сказал Веласко.

    • В этом сезоне Ришарлисон провел 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.
    • Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +352

      Адриатическая свинья 13 минут назад

      Это тарасовские придумали!

      0
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      Рейтинг: +98

      lipatov32 2 часа назад

      Мля! Опять походу пенсионный возраст поднимут!!!)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +7089

      ivany4 > lipatov32 1 час назад

      И газ в этом году два раза дорожать будет.))

      2
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      Рейтинг: +3379

      mamba9090909 > ivany4 1 час назад

      А электричество? А бензин? А билеты на ЖД? А авиабилеты? Интересно, сколько ты платишь за газ, а сколько за бензин?)) И ли ты кроме как от мамки на мороженное, других фин. операций не знаешь? Только про газ, как попугай, твердишь.))

      3
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      Рейтинг: +9921

      ilichkadr > ivany4 29 минут назад

      «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года - 6.604 р. за 1 кубометр газа. За месяц сжигаю от 8 до 12 куб. метров. По деньгам это в три раза меньше, чем цена 1 пачки сигарет.
      P.S. Для сравнения: 1 поездка - жетон - 55 рублей, с 1 января 2021г. в автобусе, троллейбусе, трамвае – 50 руб.

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