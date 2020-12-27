Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Fichajes: «Зенит» предложил Ришарлисону контракт на 50 миллионов

    «Зенит» пытается заполучить форварда «Эвертона» Ришарлисона. Для него готов пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    Россияне готовы заплатить «Эвертону» 40 миллионов евро. Футболист привлекается в сборную Бразилии.

    • 23-летний игрок перешел в «Эвертон» в 2018 году из «Уотфорда».
    • В текущем сезоне Ришарлисон провел 14 матчей, забил 5 голов, сделал 3 результативные передачи.
    • Ришарлисон – победитель последнего Кубка Америки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fichajes

    Портал актуальных футбольных новостей. Существует более десяти лет, аудитория в твиттере - более 54 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1424

      Алехсбургер. 30 минут назад

      Мультик "Утиные истории".
      Дядюшка МакДаг не настолько богат и тем более не дурак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      gambler35 31 минуту назад

      Да ну нах)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      baden69 33 минуты назад

      Полнейшая чушь. Писать не о чем, так начинают "уток ловить".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7133

      Hektor 84 44 минуты назад

      А его уже предупредили что после подписания контракта ему под шлюбу лечь надо будет? Пройти вписку так сказать)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2076

      PAREVG. > Hektor 84 40 минут назад

      Нет, он об этом узнает после подписания контракта, когда уже поздно будет..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4109

      Cleaner 51 минуту назад

      В Зените за народные деньги загубят игроку карьеру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2507

      neveldomha 54 минуты назад

      Утку решили поджарить. Осталось поймать утку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +830

      zarsm 57 минут назад

      Если он не идиот, то не поедет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7133

      Hektor 84 1 час назад

      Походу тарифы на газ для населения капитально подскочат! Ради кривоногого футбола обворовывают россиян. Та и в кабинетах уже всё решено, чемпион известен. В нашей стране футбола уже не будет, всем заправляет хаспром. С теми кто реально угрожает синит скинуть с первого места быстро расправляются. Не зря устроена травля Тедеско. Ведь в этом сезоне вполне мог смениться чемпион страны. Плюс судейский корпус в кармане и комитет по этике, не понятно чем занимающийся. Матчи РПЛ противно смотреть и не интересно. Мало того автобусная лига, так еще и итог известен. Надеюсь через пару лет синит и его фарм клуб из Сочи отправят в Лфл. Как в Италии в свое время Ювентус за договорные матчи.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41458

      MaxRnD > Hektor 84 55 минут назад

      (с) Походу тарифы на газ для населения капитально подскочат..

      Либо пенсию лет через несколько будут назначать уже посмертно (т.е. условно)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4109

      Cleaner > MaxRnD 47 минут назад

      За два месяца рыба на 35 процентов подорожала. Наверное, Морфлот решил какой то клуб РПЛ прикупить... А может просто ЖАДНОСТЬ КАПИТАЛИСТОВ ОБУЯЛА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41458

      MaxRnD > Cleaner 32 минуты назад

      Глупо думать, что озвученное мной является прямой причиной, но как сарказм или иносказание вполне уместно, ну а то, что вы этого не понимаете, относится к пункту "Ваши проблемы"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4109

      Cleaner > MaxRnD 1 минуту назад

      Вы слишком серьезны. Прям робот какой то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +967

      O-Z 1 час назад

      На дрочилку поменяйте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      Каменный стояк 1 час назад

      Чтобы утереть всем нос в РПЛ и снова обосраться в еврокубках....патриот Миллеров может себе позволить....

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81638
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru