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  • Fichajes: «Зенит» предложил Ришарлисону контракт на 50 миллионов

Fichajes: «Зенит» предложил Ришарлисону контракт на 50 миллионов

27 декабря 2020, 17:12
49

«Зенит» пытается заполучить форварда «Эвертона» Ришарлисона. Для него готов пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Россияне готовы заплатить «Эвертону» 40 миллионов евро. Футболист привлекается в сборную Бразилии.

  • 23-летний игрок перешел в «Эвертон» в 2018 году из «Уотфорда».
  • В текущем сезоне Ришарлисон провел 14 матчей, забил 5 голов, сделал 3 результативные передачи.
  • Ришарлисон – победитель последнего Кубка Америки.

Источник: Fichajes

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Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Эвертон Зенит Ришарлисон
Комментарии (49)
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JTherry
1609080016
зенит сильно "почернел" - этот пятым будет, пол-команды - уже банда)
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серега кашин
1609081059
уже придумать нечего, так он и бросил успешную апл и поехал в зенит
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Просто-333
1609081124
ну а чё мелочиться- предложите сразу 500 лямов. вам же бабосы девать больше некуда...
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Валерий2705
1609082532
Да Ришарлисон в порядке, кто вам его н.а.х.у.й продаст за 40 миллионов. И вообще, бразильцев нормальных надо было покупать Луческу, он бы из них команду сделал, а Сергею Богдановичу всё равно, что бразильцы, что зулусы... Хоть в России, хоть в УЕФА, его стиль ФК Уфа.
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swot1205
1609082862
не вздумай портить себе карьеру
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ks75
1609083558
Да хоть Месси, Роналду, Неймара и Мбаппе купить, через полгода в нашем коррумпированном, деградирующем и прогнившем чемпионате, любой игрок превратится в бездарно разложившуюся посредственность уровня рукоблуда, становясь кабинетными чемпионами в своем чемпионате и с позором пролетающими в европе. Величие Зенита могут создать только свои воспитанники , в своем сильном и честном чемпионате. Именно в огне закаляется сталь, а не в тех комфортных условиях, что создали чиновники сейчас
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O-Z
1609084360
На дрочилку поменяйте.
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Hektor 84
1609084703
Походу тарифы на газ для населения капитально подскочат! Ради кривоногого футбола обворовывают россиян. Та и в кабинетах уже всё решено, чемпион известен. В нашей стране футбола уже не будет, всем заправляет хаспром. С теми кто реально угрожает синит скинуть с первого места быстро расправляются. Не зря устроена травля Тедеско. Ведь в этом сезоне вполне мог смениться чемпион страны. Плюс судейский корпус в кармане и комитет по этике, не понятно чем занимающийся. Матчи РПЛ противно смотреть и не интересно. Мало того автобусная лига, так еще и итог известен. Надеюсь через пару лет синит и его фарм клуб из Сочи отправят в Лфл. Как в Италии в свое время Ювентус за договорные матчи.
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Ганнибал Лектор
1609090450
Бред. Ни Зениту, ни тем более - футболисту это нафиг не надо. Зенит, к сожалению, из АПЛ может купить только сбитого летчика типа Ловрена, но никак не восходящую звезду.
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seth343
1609090545
Ключевые слова-Россияне готовы заплатить 40 миллионов евро... Скинемся народ.
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