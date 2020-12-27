Fichajes: «Зенит» предложил Ришарлисону контракт на 50 миллионов

«Зенит» пытается заполучить форварда «Эвертона» Ришарлисона. Для него готов пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Россияне готовы заплатить «Эвертону» 40 миллионов евро. Футболист привлекается в сборную Бразилии.