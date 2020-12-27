Fichajes: «Зенит» предложил Ришарлисону контракт на 50 миллионов

«Зенит» пытается заполучить форварда «Эвертона» Ришарлисона. Для него готов пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.
Россияне готовы заплатить «Эвертону» 40 миллионов евро. Футболист привлекается в сборную Бразилии.
- 23-летний игрок перешел в «Эвертон» в 2018 году из «Уотфорда».
- В текущем сезоне Ришарлисон провел 14 матчей, забил 5 голов, сделал 3 результативные передачи.
- Ришарлисон – победитель последнего Кубка Америки.
Источник: Fichajes
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