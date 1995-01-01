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    Экс-агент Абрамов: «Гинер в 90-е годы продавал подержанные машины и прибыль отдавал РФС, который влачил просто жалкое существование»

    Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как нынешний владелец ЦСКА Евгений Гинер помогал РФС в прошлом веке. Сейчас же функционер не прошел в исполком организации.

    – Я познакомился с Гинером в 1993 году, когда он был практически мальчишкой, продавал подержанные автомобили в нашей стране. Те небольшие денежные средства, которые падали ему в карман, он спешил направить в РФС, который влачил в то время просто жалкое существование. Просто жалкое, поверьте мне, я в курсе этих дел.

    – Что, недоедали?

    – В РФС ничего не было, чтобы обеспечить формой, суточными наших футболистов. Денег не было, чтобы отправить на соревнования. Гинер хотел помогать РФС.

    • Абрамов был агентом еще в СССР, работал в «Совинтерспорте».
    • Уроженец Харькова Гинер возглавил ЦСКА в 2001 году.
    • Сейчас команда в РПЛ идет 2-й.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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