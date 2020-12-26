Экс-агент Абрамов: «Гинер в 90-е годы продавал подержанные машины и прибыль отдавал РФС, который влачил просто жалкое существование»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как нынешний владелец ЦСКА Евгений Гинер помогал РФС в прошлом веке. Сейчас же функционер не прошел в исполком организации.

– Я познакомился с Гинером в 1993 году, когда он был практически мальчишкой, продавал подержанные автомобили в нашей стране. Те небольшие денежные средства, которые падали ему в карман, он спешил направить в РФС, который влачил в то время просто жалкое существование. Просто жалкое, поверьте мне, я в курсе этих дел.

– Что, недоедали?

– В РФС ничего не было, чтобы обеспечить формой, суточными наших футболистов. Денег не было, чтобы отправить на соревнования. Гинер хотел помогать РФС.