Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Федун, Гинер и Ротенберг не прошли в исполком РФС

    Состоялись выборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев набрали больше всего голосов, сообщает «РБ-Спорт».

    На три места в исполкоме РФС претендовали семь человек. Президент ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Спартака» Леонид Федун, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший не прошли в исполком.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:13
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1391

      ySS 25 минут назад

      Ротенберга не выбрали? Это большая принципиальная ошибка. Надеюсь, временно, он в рфсе самый свой)
      Смотрю, все -рянцы только на назначаемых должностях...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5460

      серега кашин 47 минут назад

      без разницы кого выбрали все равно ничего к лучшему не измениться, как были в опе там и останемся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +538

      plehanov6 1 час назад

      Обидно за Федуна и Гинера! А, ротенберг... это просто тля... никто... паразит... По крайней мере в футболе!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Patriot58 > plehanov6 1 час назад

      Ты вроде русский! Чего ж тебе за хохла и еврея обидно?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3885

      Puddle > plehanov6 52 минуты назад

      За Федауна не обидно, а стыдно! ГыГыГы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      FanatSerj 1 час назад

      Правильно, пусть своим бизнесом занимаются, ну вот какой Ротенберг старший и футбол, он уже в Динамо нарулил, только сейчас более менее разгреблись.
      Меньше будет евреев в российском футболе, больше будет самого футбола, а не отмыва денег.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7082

      Литейный4 1 час назад

      Стыдно за Спартак. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -864

      Аденн 1 час назад

      стыдно за РФС, стыдно за бЗденит, стыдно за все это гавно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13570

      derrik2000 1 час назад

      "Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов"

      На Телеграм пишут, что он из бандюков, а бандюки, как известно, БЫВШИМИ НЕ БЫВАЮТ.
      Червяк тому подтверждение.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1662

      Fusballer > derrik2000 1 час назад

      Казанские бандюки лютые были в своё время.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13570

      derrik2000 > Fusballer 49 минут назад

      Не знаю. "лютые" - "не лютые", а, судя по червяку, умом не блещут до сих пор.
      Так... верхушкам их кто-то ПОДНАТАСКАЛ, да малиновые пиджаки с цепями снял.
      А ещё научил МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНО щёки надувать! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10984

      Cules2013 1 час назад

      смешно, конечно, но разве это что-то меняет по сути?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6613

      NewLife 1 час назад

      Один содержит клуб на свои деньги, остальные на деньги пенсионеров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3304

      mamba9090909 > NewLife 1 час назад

      На деньги пенсионеров? Это как же?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6613

      NewLife > mamba9090909 1 час назад

      Бюджет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3304

      mamba9090909 > NewLife 1 час назад

      Я думал ты умнее(((((((( Пенсионеры в бюджет деньги не вкладывают. Они, наоборот, из бюджета получают.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Patriot58 > mamba9090909 1 час назад

      Ну ты умен! Я за 43 года в бюджет вложил столько, что пару тысяч пенсов прокормить можно было бы лет до 80, только кто-то все за последние годы разпи...расстащил? Не ты ли? Ты же, по ходу, питерский?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6613

      NewLife > mamba9090909 1 час назад

      Для шибко умного: для пенсионеров денег не хватает, поэтому увеличили возраст выхода на пенсию, а также совсем недавно продлили отнятие у пенсионеров накопительной части пенсии. Если бы не тратили деньги из бюджета на синит, рубин, тамбов и им подобные, то пенсионерам оставалось бы больше денег, и им было бы полегче жить в отличии от опозорившихся кривоногих нахлебников.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1662

      Fusballer > NewLife 1 час назад

      Главное что Зенит на первом месте!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10315

      Persona_non_Grata > mamba9090909 1 час назад

      Из бюджета недополучают , а я думаю пенсии могли бы быть и побольше , но на это " денег нет , вы там держитесь ". Бюджетные деньги идут на другое , ДА И ПРОСТО РАЗВОРОВЫВАЮТСЯ и это ни для кого не секрет , а поэтому не надо кого то считать глупее себя - может это ты просто не понимаешь ... (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3885

      Puddle > Persona_non_Grata 55 минут назад

      Хрюш, ну что же ты расстраиваешься по любой мелочи? Тебе нельзя нервничать, возраст все-таки! Гы-гы-гы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      vsolon > mamba9090909 53 минуты назад

      а ндс пенсионеры не платят по твоему?....и причем бюджет и пенсия? пенсии платят с отчислений в пенсионный фонд...))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9863

      ilichkadr > NewLife 40 минут назад

      Для пенсионеров денег не хватает, потому что они (деньги) общаковские. Как известно в общак деньги заносят далеко не все и не по понятиям.
      P.S. Пенсии от государства, подчеркиваю от государства получают только те, кто в возрасте 83 и более. Остальным пенсионерам отдаются исключительно долги, заработанные до достижения пенсионного возраста, причём не в полном объёме!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3304

      mamba9090909 > NewLife 39 минут назад

      Спонсор Динамо финансовая группа ВТБ
      Спонсор Рубина - ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».
      И ещё, у обоих , куча партнёров и спонсоров. Причём здесь пенсионеры?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3304

      mamba9090909 > Patriot58 30 минут назад

      Ну и сколько ты вложил?))) То, что ты платил по подоходному, в бюджет, ушло на содержание Армии, полиции, школ, детских садов, больниц....................................... А в пенсионный фонд, куда твой работадатель делает отчисления с твоей зарплаты, попадали копейки. И не надо меня уверять, что ты расписывался в ведомости за ту же сумму, которую получал на руки. Вот с той суммы, за которую ты расписывался, и отчислялись копейки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6613

      NewLife > mamba9090909 27 минут назад

      При том, что эти спонсоры принадлежат государству и уменьшают дивиденды и другие платежт в бюджет на суммы, потраченные на колченогих, а эти деньги могли бы пойти на пенсии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6613

      NewLife > mamba9090909 26 минут назад

      Ты совсем профан в структуре налогов. Учи мат часть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6613

      NewLife > ilichkadr 24 минуты назад

      Можно и так сказать. Реформа пенсионной системы провалилась.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3304

      mamba9090909 > NewLife 22 минуты назад

      Ну так вразуми, если ты не профан.))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10315

      Persona_non_Grata > Puddle 21 минуту назад

      Ты за меня не волнуйся ))) , ты за себя волнуйся - так и просидишь у компа всю жизнь , а на старости и вспомнить будет нечего . Вот тогда и будет обидно и " стыдно за бесцельно прожитые годы " )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6613

      NewLife > mamba9090909 1 минуту назад

      Целевые взносы в пенсионный фонд составляют 22% от зарплаты работника. Подоходный налог (НДФЛ) 13% здесь ни при чем. Несмотря на такую высокую плату пенсионный фонд все равно в прогаре, так как не все платят и показывают белую зарплату.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2362

      AZ 1 час назад

      Все крутые шишки оказались за бортом... Так и нужно..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81571
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru