Федун, Гинер и Ротенберг не прошли в исполком РФС

Состоялись выборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев набрали больше всего голосов, сообщает «РБ-Спорт».

На три места в исполкоме РФС претендовали семь человек. Президент ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Спартака» Леонид Федун, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший не прошли в исполком.