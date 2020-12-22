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Федун, Гинер и Ротенберг не прошли в исполком РФС

22 декабря 2020, 15:13
42

Состоялись выборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев набрали больше всего голосов, сообщает «РБ-Спорт».

На три места в исполкоме РФС претендовали семь человек. Президент ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Спартака» Леонид Федун, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший не прошли в исполком.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Спартак Краснодар Федун Леонид Гинер Евгений Галицкий Сергей
Комментарии (42)
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55together
1608639434
Хотя бы здесь нормальные выборы!
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AZ
1608639463
Все крутые шишки оказались за бортом... Так и нужно..
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NewLife
1608639644
Один содержит клуб на свои деньги, остальные на деньги пенсионеров.
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derrik2000
1608639893
"Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов" На Телеграм пишут, что он из бандюков, а бандюки, как известно, БЫВШИМИ НЕ БЫВАЮТ. Червяк тому подтверждение.
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FanatSerj
1608640172
Правильно, пусть своим бизнесом занимаются, ну вот какой Ротенберг старший и футбол, он уже в Динамо нарулил, только сейчас более менее разгреблись. Меньше будет евреев в российском футболе, больше будет самого футбола, а не отмыва денег.
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plehanov6
1608640942
Обидно за Федуна и Гинера! А, ротенберг... это просто тля... никто... паразит... По крайней мере в футболе!!!
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серега кашин
1608642517
без разницы кого выбрали все равно ничего к лучшему не измениться, как были в опе там и останемся
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мы_не_рабы
1608647948
Хрен редьки не слаще, или, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, или, а вы друзья как не садитесь................
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vladimir-7
1608649411
Влияющих на заказную работу РФС необходимо было убрать из состава исполнительного комитета РФС и ввести молчаливых, не мешающих и всегда согласных людей в этой, так называемой, работе исполкома.
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nik55
1608650176
шило на мыло поменяли
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