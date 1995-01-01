Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Широков – о Тедеско: «В другой стране нужно не бегать по зоне, как свинья на веревке, а позитивнее себя вести»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о поведении главного тренера московской команды Доменико Тедеско во время матчей.

    – Вам нравится тренер Тедеско?

    – Нет.

    – Чем – тем, какой футбол ставит, как себя ведет?

    – То, как он себя ведет – это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать все время, быть недовольным.

    И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль. Понятно, что сейчас многие говорят – а какой спартаковский? Спартаковский – это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях – скорость, атлетизм...

    Но все равно – это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки. Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему все время так не играет, не знаю.

    – Ну и сравнение у вас – свинья на веревке. Откуда эти выражения?

    – Из жизни. Школа жизни.

    • Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком».
    • Немец доработает до конца текущего сезона, после чего покинет клуб.
    • Столичная команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в РПЛ.

    Широков – о суде по делу Данченкова: «Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19913

      Боцман59rus 1 минуту назад

      Как показывает время, свин -ты, а последние события, убеждают в том, что веревка не помешала бы тебе , с высоким забором по периметру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10387

      Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Хреново и мало тебя жизнь учила .

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81623
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru