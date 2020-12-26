Широков – о Тедеско: «В другой стране нужно не бегать по зоне, как свинья на веревке, а позитивнее себя вести»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о поведении главного тренера московской команды Доменико Тедеско во время матчей.
– Вам нравится тренер Тедеско?
– Нет.
– Чем – тем, какой футбол ставит, как себя ведет?
– То, как он себя ведет – это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать все время, быть недовольным.
И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль. Понятно, что сейчас многие говорят – а какой спартаковский? Спартаковский – это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях – скорость, атлетизм...
Но все равно – это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки. Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему все время так не играет, не знаю.
– Ну и сравнение у вас – свинья на веревке. Откуда эти выражения?
– Из жизни. Школа жизни.
- Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком».
- Немец доработает до конца текущего сезона, после чего покинет клуб.
- Столичная команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в РПЛ.
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