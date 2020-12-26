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  • Широков – о Тедеско: «В другой стране нужно не бегать по зоне, как свинья на веревке, а позитивнее себя вести»

Широков – о Тедеско: «В другой стране нужно не бегать по зоне, как свинья на веревке, а позитивнее себя вести»

26 декабря 2020, 16:59
32

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о поведении главного тренера московской команды Доменико Тедеско во время матчей.

– Вам нравится тренер Тедеско?

– Нет.

– Чем – тем, какой футбол ставит, как себя ведет?

– То, как он себя ведет – это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать все время, быть недовольным.

И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль. Понятно, что сейчас многие говорят – а какой спартаковский? Спартаковский – это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях – скорость, атлетизм...

Но все равно – это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки. Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему все время так не играет, не знаю.

– Ну и сравнение у вас – свинья на веревке. Откуда эти выражения?

– Из жизни. Школа жизни.

  • Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком».
  • Немец доработает до конца текущего сезона, после чего покинет клуб.
  • Столичная команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в РПЛ.

Широков – о суде по делу Данченкова: «Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Тедеско Доменико
Комментарии (32)
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Боцман59rus
1608992178
Как показывает время, свин -ты, а последние события, убеждают в том, что веревка не помешала бы тебе , с высоким забором по периметру
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серега кашин
1608992780
кто бы говорил, сам человек не адекват, что ж ты герой поскудный на боксеров не *********** или боишся что они тебя опустят и на веревку посадят
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ilichkadr
1608993524
" свинья на веревке" Здесь надо уточнить,. Если "стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки", то это не просто свинья, а тевтонская свинья. Она не бегает, а стоит. P.S. Построение свиньей впервые применили тевтонские рыцари, которые во время крестовых походов громили всех без исключения соперников, окромя русских.
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nik55
1608993525
был дураком но стал еще дурнее
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житель СПб
1608994363
Оно, этот преступник, еще имеет наглость чего-то высказывать?
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Алехсбургер.
1608994725
))Ожил после суда. Хана теперь ему. И апелляции не надо..))
Ответить
алдан2014
1608994843
Этот уты-рок ещё и жизни всех учит. М.р.аз.ь. конченная этот широкоф
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порт
1608995941
Ух ты, "свинья на верёвке". Ничего так, звучит.
Ответить
BarStep
1608997842
Свинья на верёвке.., ржу не могу! Шедевр однако! Нужно сделать пометку на полях..
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Hektor 84
1608999062
Что уже бухнул широков?
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