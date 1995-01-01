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    Широков – о суде по делу Данченкова: «Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопросы о судебном процессе по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

    – История с судом потрепала нервы?

    – Безусловно. Постоянно ходил в суд. В принципе, ничего такого не совершено. Можно было спокойно договориться. Но люди хотели славы, она их еще будет преследовать. Не очень приятно, когда тебе все время говорят, что тебе правильно лицо набили.

    – А ему говорят, на ваш взгляд?

    – Не на мой взгляд. Я просто знаю, что ему говорят. Многие. Любое его действие, правильное или неправильное, но то, которые, как считают люди, неправильное, всегда сопровождается этим. Не думаю, что для него это хорошо.

    – А вам кто-то из футбольного сообщества сказал, что ты, Широков, мудак, что ты натворил.

    – Так дословно – нет. Но ни одного человека, который бы похвалил за это, безусловно, не было. Конечно, все осудили, но сказали – мы с тобой. Не в том плане, что молодец, разумеется.

    • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение лeгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4102

      Cleaner 42 минуты назад

      С такими как ты не нужно договариваться. Так почему ты, Широков, отказался от спарринга с бывшим судьей Федотовым? Жим жим?
      Надеюсь, адвокат Данченкова подаст апелляцию и следующий суд изменит приговор.

      2
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      Рейтинг: +1482

      Romio-xxx 57 минут назад

      Да пошел ты Н .Х!!!Договариваться он хотел!!!Пускай Данченков славы и не получил,зато ты такую дурную славу на многие года получил!Га н дон!!!

      3
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      Рейтинг: +11878

      KLIM777 59 минут назад

      надеюсь тебе пи дору сломают е бало

      3
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      Рейтинг: +1583

      Валерий2705 1 час назад

      Широков как был г.а.н.д.о.н.о.м, так и остался. Как только суд прошел, его речь мгновенно поменялась. Жалкое существо. А Данченков не шибко дальновидный и умный. Надо было бабла с этого п.и.д.о.р.а стрясти, который до суда по ляхам ссал. Но он поверил в гуманный суд, и песни своего горе адвокатишки, который пытался хайпануть и смешил всю страну покушением на убийство. Забыл Данченков, что он не депутат.

      3
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      Рейтинг: +5506

      серега кашин 1 час назад

      если наше футбольное сообщество так сказало то там одни гонд..ы и совсем неадекватные люди, и после этого они хотят поднять наш убогий футбол

      3
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      Рейтинг: +646

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Они хотели по закону, но законы блатным в нашей стране не писаны

      4
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      Рейтинг: +4173

      polt 1 час назад

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