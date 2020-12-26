Широков – о суде по делу Данченкова: «Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы»

Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопросы о судебном процессе по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

– История с судом потрепала нервы?

– Безусловно. Постоянно ходил в суд. В принципе, ничего такого не совершено. Можно было спокойно договориться. Но люди хотели славы, она их еще будет преследовать. Не очень приятно, когда тебе все время говорят, что тебе правильно лицо набили.

– А ему говорят, на ваш взгляд?

– Не на мой взгляд. Я просто знаю, что ему говорят. Многие. Любое его действие, правильное или неправильное, но то, которые, как считают люди, неправильное, всегда сопровождается этим. Не думаю, что для него это хорошо.

– А вам кто-то из футбольного сообщества сказал, что ты, Широков, мудак, что ты натворил.

– Так дословно – нет. Но ни одного человека, который бы похвалил за это, безусловно, не было. Конечно, все осудили, но сказали – мы с тобой. Не в том плане, что молодец, разумеется.