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  • Широков – о суде по делу Данченкова: «Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы»

Широков – о суде по делу Данченкова: «Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы»

26 декабря 2020, 15:35
15

Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопросы о судебном процессе по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

– История с судом потрепала нервы?

– Безусловно. Постоянно ходил в суд. В принципе, ничего такого не совершено. Можно было спокойно договориться. Но люди хотели славы, она их еще будет преследовать. Не очень приятно, когда тебе все время говорят, что тебе правильно лицо набили.

– А ему говорят, на ваш взгляд?

– Не на мой взгляд. Я просто знаю, что ему говорят. Многие. Любое его действие, правильное или неправильное, но то, которые, как считают люди, неправильное, всегда сопровождается этим. Не думаю, что для него это хорошо.

– А вам кто-то из футбольного сообщества сказал, что ты, Широков, мудак, что ты натворил.

– Так дословно – нет. Но ни одного человека, который бы похвалил за это, безусловно, не было. Конечно, все осудили, но сказали – мы с тобой. Не в том плане, что молодец, разумеется.

  • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение лeгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
  • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (15)
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polt
1608987462
Гнилуха
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Хейтер Аларм
1608987514
Они хотели по закону, но законы блатным в нашей стране не писаны
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серега кашин
1608987608
если наше футбольное сообщество так сказало то там одни гонд..ы и совсем неадекватные люди, и после этого они хотят поднять наш убогий футбол
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Валерий2705
1608988600
Широков как был г.а.н.д.о.н.о.м, так и остался. Как только суд прошел, его речь мгновенно поменялась. Жалкое существо. А Данченков не шибко дальновидный и умный. Надо было бабла с этого п.и.д.о.р.а стрясти, который до суда по ляхам ссал. Но он поверил в гуманный суд, и песни своего горе адвокатишки, который пытался хайпануть и смешил всю страну покушением на убийство. Забыл Данченков, что он не депутат.
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Romio-xxx
1608988752
Да пошел ты Н .Х!!!Договариваться он хотел!!!Пускай Данченков славы и не получил,зато ты такую дурную славу на многие года получил!Га н дон!!!
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nik55
1608993794
гнилой ты человек----ты только так мог о себе напомнить
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DOCTOR PENALTY
1608993850
Кокорин с Мамаевым не так жестоко вроде мочили Пака, как Широков судью, может у властей совесть проснётся, отреагируют на этот позорный приговор?
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алдан2014
1608995148
Люди хотели не славы,а что бы ты у р.о.д присел хоть на годик. А то нюх совсем потерял
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Иван Петров 1986
1608996999
Жаль, что его не посадили.
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Hektor 84
1608999211
Можно было и не исполнять на том турнире, и не проявлять хамство и быдловатость. Но ты же еще большей славы захотел!!! Игрочишка одного сезона!
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