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    Нагельсман: «Роналду – монстр тренировок, хотел бы поработать с ним»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал о желании поработать с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Было бы интересно поработать с Роналду, мне бы хотелось. Со стороны часто видно только человека, который постит фото своей яхты. Но Хедира рассказывал мне о профессиональном подходе Криштиану к тренировкам, и это впечатляет.

    Похоже, он монстр тренировок, первым приходит, последним уходит. При этом он очень дружелюбный парень. Очень впечатляющее сочетание», – сказал Нагельсман.

    • В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 16 голов в 14 матчах за «Ювентус».

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    Источник: Sport Bild

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