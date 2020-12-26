Нагельсман: «Роналду – монстр тренировок, хотел бы поработать с ним»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал о желании поработать с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Было бы интересно поработать с Роналду, мне бы хотелось. Со стороны часто видно только человека, который постит фото своей яхты. Но Хедира рассказывал мне о профессиональном подходе Криштиану к тренировкам, и это впечатляет.

Похоже, он монстр тренировок, первым приходит, последним уходит. При этом он очень дружелюбный парень. Очень впечатляющее сочетание», – сказал Нагельсман.