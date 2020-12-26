Григорян: «Могу признаться: я пил. Меня затянуло»

Бывший главный тренер «Анжи», «Тосно» и «Тамбова» Александр Григорян признался, что страдал от алкогольной зависимости.

«Один раз разводился с женой. Это послужило каким-то откровением и пониманием, что без неe мне свет не мил. Мне удалось сохранить семью. У нас тогда была одна дочка – старшая. Я приложил большие усилия, чтобы вернуть семью. Причина была банальной. Могу признаться: я пил. Не выпивал, а пил.

В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать. Пришел к тому, что спортсмен высокого уровня должен вести аскетичный образ жизни. Из-за этого у меня бывают трения с некоторыми футболистами. Я не против свободы – я за какую-то долю аскетизма.

А выпивать в свое время начал, когда понял: кто лучше играет, тот больше пьет. В «Асмарале» тогда были великолепные игроки, пили каждый день. Как-то так это быстро затянуло. Иммунитета к этому у меня не оказалось – в роду непьющие. За четыре-пять лет понял, что это стало проблемой», – рассказал Григорян.