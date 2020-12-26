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Григорян: «Могу признаться: я пил. Меня затянуло»

26 декабря 2020, 12:20
9

Бывший главный тренер «Анжи», «Тосно» и «Тамбова» Александр Григорян признался, что страдал от алкогольной зависимости.

«Один раз разводился с женой. Это послужило каким-то откровением и пониманием, что без неe мне свет не мил. Мне удалось сохранить семью. У нас тогда была одна дочка – старшая. Я приложил большие усилия, чтобы вернуть семью. Причина была банальной. Могу признаться: я пил. Не выпивал, а пил.

В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать. Пришел к тому, что спортсмен высокого уровня должен вести аскетичный образ жизни. Из-за этого у меня бывают трения с некоторыми футболистами. Я не против свободы – я за какую-то долю аскетизма.

А выпивать в свое время начал, когда понял: кто лучше играет, тот больше пьет. В «Асмарале» тогда были великолепные игроки, пили каждый день. Как-то так это быстро затянуло. Иммунитета к этому у меня не оказалось – в роду непьющие. За четыре-пять лет понял, что это стало проблемой», – рассказал Григорян.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Григорян Александр
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1608977914
По видению футбола ты выглядишь трезвее многих. Некоторые вон вдоль бровки так скачут, что сразу думаешь: не накрыло ли?
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SLADE2020
1608978336
Все нормальные мужики пили (пьют или будут пить). Многих затягивает, но многие и выбираются. Так что, нормальное явление. Для нормального мужика.
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Guinnesss
1608979530
Ну прям гиппер новость, выдернуто из программы Коммент Шоу.
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САДЫЧОК
1608979792
Григорян: «Могу признаться....Хорошо , хоть не дрочил !
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Ганнибал Лектор
1608981400
Уважаю Григоряна за искренность.
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Lester84
1608989744
Иногда по его интервью складывалось мнение, что он не только пил
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alefreddy
1608996362
молодец все по делу
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zigbert
1609007069
От алкогольной зависимости страдает не только сам человек но и его близкие. Многие попросту пропадают.
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Retiremen_VMF
1609016789
Надо конечно иметь мужество вот так признаться на всю страну!
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