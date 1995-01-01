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    Григорян: «Могу признаться: я пил. Меня затянуло»

    Бывший главный тренер «Анжи», «Тосно» и «Тамбова» Александр Григорян признался, что страдал от алкогольной зависимости.

    «Один раз разводился с женой. Это послужило каким-то откровением и пониманием, что без неe мне свет не мил. Мне удалось сохранить семью. У нас тогда была одна дочка – старшая. Я приложил большие усилия, чтобы вернуть семью. Причина была банальной. Могу признаться: я пил. Не выпивал, а пил.

    В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать. Пришел к тому, что спортсмен высокого уровня должен вести аскетичный образ жизни. Из-за этого у меня бывают трения с некоторыми футболистами. Я не против свободы – я за какую-то долю аскетизма.

    А выпивать в свое время начал, когда понял: кто лучше играет, тот больше пьет. В «Асмарале» тогда были великолепные игроки, пили каждый день. Как-то так это быстро затянуло. Иммунитета к этому у меня не оказалось – в роду непьющие. За четыре-пять лет понял, что это стало проблемой», – рассказал Григорян.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5977

      САДЫЧОК 21 минуту назад

      Григорян: «Могу признаться....Хорошо , хоть не дрочил !

      0
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      Рейтинг: +68

      Guinnesss 25 минут назад

      Ну прям гиппер новость, выдернуто из программы Коммент Шоу.

      0
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      Рейтинг: +13

      SLADE2020 45 минут назад

      Все нормальные мужики пили (пьют или будут пить). Многих затягивает, но многие и выбираются. Так что, нормальное явление. Для нормального мужика.

      -1
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      Рейтинг: +19573

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      По видению футбола ты выглядишь трезвее многих. Некоторые вон вдоль бровки так скачут, что сразу думаешь: не накрыло ли?

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