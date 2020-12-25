«Алания» Гогниева – лучшая команда первой части сезона ФНЛ по владению мячом

«Алания» в летне-осенне-зимней части первенства ФНЛ показала средний процент владения мячом за матч 61,1 – это лучший показатель в лиге. Всего команда провела 26 встреч.

Владикавказцев тренирует бывший форвард ЦСКА и других клубов Спартак Гогниев, а большинство игроков «Алании» – местные уроженцы и воспитанники.