Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    «Алания» Гогниева – лучшая команда первой части сезона ФНЛ по владению мячом

    «Алания» в летне-осенне-зимней части первенства ФНЛ показала средний процент владения мячом за матч 61,1 – это лучший показатель в лиге. Всего команда провела 26 встреч.

    Владикавказцев тренирует бывший форвард ЦСКА и других клубов Спартак Гогниев, а большинство игроков «Алании» – местные уроженцы и воспитанники.

    • «Алания» идет в 4 очках от зоны переходных матчей за место в РПЛ.
    • У команды 16-й по стоимости состав в лиге (6,25 миллиона евро).
    • Турнир в ФНЛ возобновится в феврале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Алании»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      Maga Ingush 1 час назад

      Переименовать надо на цыганию)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81604
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru