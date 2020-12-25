«Алания» Гогниева – лучшая команда первой части сезона ФНЛ по владению мячом

«Алания» в летне-осенне-зимней части первенства ФНЛ показала средний процент владения мячом за матч 61,1 – это лучший показатель в лиге. Всего команда провела 26 встреч.
Владикавказцев тренирует бывший форвард ЦСКА и других клубов Спартак Гогниев, а большинство игроков «Алании» – местные уроженцы и воспитанники.
- «Алания» идет в 4 очках от зоны переходных матчей за место в РПЛ.
- У команды 16-й по стоимости состав в лиге (6,25 миллиона евро).
- Турнир в ФНЛ возобновится в феврале.
Источник: твиттер «Алании»