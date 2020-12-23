Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Позовут – пойду, не позовут – не пойду»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста гендиректора московского клуба.
– Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно, – отметил Юрий Палыч.
– Ваше возвращение в «Локомотив» теперь возможно?
– Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и все.
- 14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.
- Сегодня, 23 декабря, Василий Кикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора «Локомотива».
- Главным кандидатом на освободившееся место является Владимир Леонченко.
Источник: «Спорт день за днем»