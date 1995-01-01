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    Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Позовут – пойду, не позовут – не пойду»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста гендиректора московского клуба.

    – Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно, – отметил Юрий Палыч.

    – Ваше возвращение в «Локомотив» теперь возможно?

    – Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и все.

    • 14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.
    • Сегодня, 23 декабря, Василий Кикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора «Локомотива».
    • Главным кандидатом на освободившееся место является Владимир Леонченко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67

      RUBINTATAR 5 минут назад

      Палыч конечно легенда,но обновляться надо когда нибудь.

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      Рейтинг: +4028

      Cleaner 50 минут назад

      Молодец Палыч!!!

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      Рейтинг: +3145

      Ганнибал Лектор 58 минут назад

      Локомотив еще не достиг дна, чтобы возвращать Семина. Рано

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      Рейтинг: +16561

      slavutiq70 1 час назад

      Коротко и ясно без соплей,,,,

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      Рейтинг: +7081

      Hektor 84 1 час назад

      Больше уверен что не позовут

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      Рейтинг: +47

      Guinnesss 1 час назад

      Красава, логично!))

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