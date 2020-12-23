Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Позовут – пойду, не позовут – не пойду»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста гендиректора московского клуба.

– Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно, – отметил Юрий Палыч.

– Ваше возвращение в «Локомотив» теперь возможно?

– Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и все.