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  • Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Позовут – пойду, не позовут – не пойду»

Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Позовут – пойду, не позовут – не пойду»

23 декабря 2020, 20:14
10

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста гендиректора московского клуба.

– Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно, – отметил Юрий Палыч.

– Ваше возвращение в «Локомотив» теперь возможно?

– Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и все.

  • 14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.
  • Сегодня, 23 декабря, Василий Кикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора «Локомотива».
  • Главным кандидатом на освободившееся место является Владимир Леонченко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (10)
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Guinnesss
1608743803
Красава, логично!))
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Hektor 84
1608744010
Больше уверен что не позовут
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slavа0508
1608745021
Коротко и ясно без соплей,,,,
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Ганнибал Лектор
1608746110
Локомотив еще не достиг дна, чтобы возвращать Семина. Рано
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RUBINTATAR
1608749275
Палыч конечно легенда,но обновляться надо когда нибудь.
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Красногорск_Фан
1608750938
Юрий Палыч. Вы уже легенда. Знаете на востоке поговорка "мертвый чистый, грязный живой". Пока при деле и ошибки делаешь и грязь в тебя летит. А в гробик положили, отмыли, слова хорошие говорят. Уж ваше дело что вам ближе. Хотите ли вы делать свое дело и снова слушать вздорную критику, быть под давлением. Вы уже сделали много для нас.
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Guinnesss
1608755073
Членоголовый Палычу в подмëтки не годится, согласитесь, если вернут будет чëтко. А потом считаю надо Черва ставить.
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Mr Green
1608803695
не знаю, Николич мне нравится. пусть дадут сербу поработать год два, а там посмотрим. по нынешнему году судить о его успехах или провалах смысла нет, слишком уж ему подосрали с составом.
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