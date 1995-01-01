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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «СЭ»: Владимир Леонченко – главный кандидат на смену Кикнадзе

    Стало известно, кто может сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора «Локомотива».

    По информации «Спорт-Экспресса», главным кандидатом на освободившееся место является Владимир Леонченко – советник губернатора Воронежской области и бывший глава профсоюза футболистов.

    Кандидатура Леонченко рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».

    • Сегодня, 23 декабря, Василий Кикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора «Локомотива».
    • Леонченко – бывший футболист. В 1994 году он играл за «Локомотив».
    • С 2019 года Леонченко работает в «Факеле».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      Guinnesss 30 секунд назад

      Хоть человек из футбола.

      0
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      Рейтинг: +3170

      Черкизовский Кот 7 минут назад

      За "Торпедо" играл неплохо, особенно хорошо бил пенальти.

      0
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