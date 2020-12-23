«Зенит» поздравит больницы Петербурга, принимающие пациентов с коронавирусом

«Зенит» объявил о запуске новогодней кампании «Вместе победим», в рамках которой клуб направит подарки в больницы Санкт-Петербурга, принимающие пациентов с коронавирусом.

«В преддверии наступающего Нового года «Зенит» и Газпромбанк хотят вновь выразить искреннюю благодарность всем работникам медицинских учреждений, которые борются с пандемией, не прекращая спасать жизни петербуржцев.

В знак признательности сине-бело-голубые поздравят медработников Петербурга с наступающими зимними праздниками: клуб и банк порадуют праздничным украшением и новогодними подарками сотрудников больницы Святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц.

Именно этим медицинским учреждениям зенитовцы оказывали поддержку в рамках весенней акции «Вместе победим». В настоящее время эти больницы продолжают принимать пациентов с COVID-19.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит всех медицинских работников за их стойкость и профессионализм и поздравляет с Новым 2021 годом!» – сказано в сообщении клуба.