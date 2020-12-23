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    «Зенит» поздравит больницы Петербурга, принимающие пациентов с коронавирусом

    «Зенит» объявил о запуске новогодней кампании «Вместе победим», в рамках которой клуб направит подарки в больницы Санкт-Петербурга, принимающие пациентов с коронавирусом.

    «В преддверии наступающего Нового года «Зенит» и Газпромбанк хотят вновь выразить искреннюю благодарность всем работникам медицинских учреждений, которые борются с пандемией, не прекращая спасать жизни петербуржцев.

    В знак признательности сине-бело-голубые поздравят медработников Петербурга с наступающими зимними праздниками: клуб и банк порадуют праздничным украшением и новогодними подарками сотрудников больницы Святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц.

    Именно этим медицинским учреждениям зенитовцы оказывали поддержку в рамках весенней акции «Вместе победим». В настоящее время эти больницы продолжают принимать пациентов с COVID-19.

    Футбольный клуб «Зенит» благодарит всех медицинских работников за их стойкость и профессионализм и поздравляет с Новым 2021 годом!» – сказано в сообщении клуба.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: -869

      Аденн 1 час назад

      дЗюпа новое видео подкинет, с *поздравлениями* .

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      Рейтинг: +3939

      Puddle > Аденн 17 минут назад

      Тебе если только, низкоинтеллектуальное рыло! Гыгыгы

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