Быстров: «Спартак» устал от Тедеско. Крики и визги отвлекают от проблем»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение Доменико Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».

– Стало ли для вас неожиданным то, каким неузнаваемым был «Спартак» в матче 19-го тура против «Зенита»?

– Команда, скорее всего, устала от Тедеско и от тех напастей, которые происходят в последнее время вокруг «Спартака». Судьи, скандалы, интриги и расизм. Словом, всe, кроме футбола. Причина, видимо, лежала на поверхности.

«Спартак» не может играть постоянно от обороны. Тем более, так безвольно провалить дерби с ЦСКА и с «Зенитом». Зато на пресс-конференциях главный тренер ведет себя активно, во время матчей бегает и прыгает, а страдает команда.

– Тем не менее, по ходу сезона «красно-белые» вроде бы как стабильно играли…

– Всe равно нет нормального впечатления от игры «Спартака», если он даже с «Тамбовом» действует на контратаках. Мне изначально не нравился этот тренер со своей тактикой. То, что у него в нападении забивали Понсе, Ларссон – это нормально. Футболисты, которые в Россию приехали себя показывать, должны забивать. Только нужно уметь играть еще и первым номером.

– Как вы считаете, заявление Тедеско – это намек на досрочный разрыв контракта? Продержится ли он до конца сезона?

– Вопрос в том, захочет ли Федун ему платить? Тогда немец будет числиться, как в свое время в «Зените» Спаллетти, который приезжал за зарплатой и отдыхал. Другое дело, если человек не хочет работать дальше, то ему лучше не ехать на сборы. Потому что это потерянное время и дорога в тупик.

– Может, до Тедеско, наконец-то, дошло, куда он попал?

– А что он должен был понять? Что в Сочи проиграл без шансов? Что судьи прибили и Бородин виноват? Что против его команды подкупили арбитров? Все эти высказывания не красят наставника «красно-белых».

Все эти крики и визги отвлекают от настоящей проблемы. Тедеско пришел в тяжелый чемпионат. Это в Германии, возглавляя «Шальке», можно играть вторым номером. Бить вперед, в расчете на контратаку. Здесь же – всe по-иному. Есть только две-три команды, которые играют на встречных курсах. Остальные будут стоять и обороняться.