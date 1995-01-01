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    Быстров: «Спартак» устал от Тедеско. Крики и визги отвлекают от проблем»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение Доменико Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».

    – Стало ли для вас неожиданным то, каким неузнаваемым был «Спартак» в матче 19-го тура против «Зенита»?

    – Команда, скорее всего, устала от Тедеско и от тех напастей, которые происходят в последнее время вокруг «Спартака». Судьи, скандалы, интриги и расизм. Словом, всe, кроме футбола. Причина, видимо, лежала на поверхности.

    «Спартак» не может играть постоянно от обороны. Тем более, так безвольно провалить дерби с ЦСКА и с «Зенитом». Зато на пресс-конференциях главный тренер ведет себя активно, во время матчей бегает и прыгает, а страдает команда.

    – Тем не менее, по ходу сезона «красно-белые» вроде бы как стабильно играли…

    – Всe равно нет нормального впечатления от игры «Спартака», если он даже с «Тамбовом» действует на контратаках. Мне изначально не нравился этот тренер со своей тактикой. То, что у него в нападении забивали Понсе, Ларссон – это нормально. Футболисты, которые в Россию приехали себя показывать, должны забивать. Только нужно уметь играть еще и первым номером.

    – Как вы считаете, заявление Тедеско – это намек на досрочный разрыв контракта? Продержится ли он до конца сезона?

    – Вопрос в том, захочет ли Федун ему платить? Тогда немец будет числиться, как в свое время в «Зените» Спаллетти, который приезжал за зарплатой и отдыхал. Другое дело, если человек не хочет работать дальше, то ему лучше не ехать на сборы. Потому что это потерянное время и дорога в тупик.

    – Может, до Тедеско, наконец-то, дошло, куда он попал?

    – А что он должен был понять? Что в Сочи проиграл без шансов? Что судьи прибили и Бородин виноват? Что против его команды подкупили арбитров? Все эти высказывания не красят наставника «красно-белых».

    Все эти крики и визги отвлекают от настоящей проблемы. Тедеско пришел в тяжелый чемпионат. Это в Германии, возглавляя «Шальке», можно играть вторым номером. Бить вперед, в расчете на контратаку. Здесь же – всe по-иному. Есть только две-три команды, которые играют на встречных курсах. Остальные будут стоять и обороняться.

    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
    • Отставание от идущего первым «Зенита» – шесть очков.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13578

      derrik2000 57 минут назад

      Мне понравилось интервью Быстрова.
      Очень правильно и справедливо сказал.
      Согласен.
      И по поведению тедескина, и по "игре" Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +2268

      Nerlinger 1 час назад

      Точно подметил, визжит Будулай уже как настоящий Свин

      0
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      Рейтинг: +7546

      alp 1 час назад

      зря он про визги сказал...неподумал наверное...

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      Рейтинг: +6652

      NewLife 1 час назад

      Кто тебе дал право говорить от имени Спартака, проститут ?

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      Рейтинг: -468

      alarm_иг 2 часа назад

      Сейчас главные визгуны повыползают сюда из мусорных баков и начнут стыдиться. Гыгы

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      Рейтинг: +5553

      KPCCSPB 2 часа назад

      Правильно подметил, крики и визги, лозунг сриптака с 00.

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