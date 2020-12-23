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  • Быстров: «Спартак» устал от Тедеско. Крики и визги отвлекают от проблем»

Быстров: «Спартак» устал от Тедеско. Крики и визги отвлекают от проблем»

23 декабря 2020, 13:59
9

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение Доменико Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».

– Стало ли для вас неожиданным то, каким неузнаваемым был «Спартак» в матче 19-го тура против «Зенита»?

– Команда, скорее всего, устала от Тедеско и от тех напастей, которые происходят в последнее время вокруг «Спартака». Судьи, скандалы, интриги и расизм. Словом, всe, кроме футбола. Причина, видимо, лежала на поверхности.

«Спартак» не может играть постоянно от обороны. Тем более, так безвольно провалить дерби с ЦСКА и с «Зенитом». Зато на пресс-конференциях главный тренер ведет себя активно, во время матчей бегает и прыгает, а страдает команда.

– Тем не менее, по ходу сезона «красно-белые» вроде бы как стабильно играли…

– Всe равно нет нормального впечатления от игры «Спартака», если он даже с «Тамбовом» действует на контратаках. Мне изначально не нравился этот тренер со своей тактикой. То, что у него в нападении забивали Понсе, Ларссон – это нормально. Футболисты, которые в Россию приехали себя показывать, должны забивать. Только нужно уметь играть еще и первым номером.

– Как вы считаете, заявление Тедеско – это намек на досрочный разрыв контракта? Продержится ли он до конца сезона?

– Вопрос в том, захочет ли Федун ему платить? Тогда немец будет числиться, как в свое время в «Зените» Спаллетти, который приезжал за зарплатой и отдыхал. Другое дело, если человек не хочет работать дальше, то ему лучше не ехать на сборы. Потому что это потерянное время и дорога в тупик.

– Может, до Тедеско, наконец-то, дошло, куда он попал?

– А что он должен был понять? Что в Сочи проиграл без шансов? Что судьи прибили и Бородин виноват? Что против его команды подкупили арбитров? Все эти высказывания не красят наставника «красно-белых».

Все эти крики и визги отвлекают от настоящей проблемы. Тедеско пришел в тяжелый чемпионат. Это в Германии, возглавляя «Шальке», можно играть вторым номером. Бить вперед, в расчете на контратаку. Здесь же – всe по-иному. Есть только две-три команды, которые играют на встречных курсах. Остальные будут стоять и обороняться.

  • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
  • Отставание от идущего первым «Зенита» – шесть очков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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NewLife
1608723810
Кто тебе дал право говорить от имени Спартака, проститут ?
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alp
1608723829
зря он про визги сказал...неподумал наверное...
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Nerlinger
1608724912
Точно подметил, визжит Будулай уже как настоящий Свин
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derrik2000
1608726864
Мне понравилось интервью Быстрова. Очень правильно и справедливо сказал. Согласен. И по поведению тедескина, и по "игре" Спартака.
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Боцман59rus
1608730676
Спартак устал от вас ,3,14дарков питерских комментаторов
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мы_не_рабы
1608747114
Понимаю эту футбольную проститутку. Скажешь по другому - уберут с газматчтв. Очередной выпердыш от Быстрова, только это правда - в Сочи команду прибили, как и в Москве. Да и Бородин - провокатор, а чемпионат у нас не тяжёлый, а продажный.
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Владислав Vlad
1608756396
Футболисты устали оттого, что их тренер заряжен на борьбу??? В Сочи проиграли без шансов? Видимо Болодька не знает, что Тедеско ещё летом хотел уйти, но его уговорили, сказав, что дадут карт-бланш на транферы. Руководство Спартака просто вновь нае-б-а-ло очередного тренера. Вот Тедеско и решил, что оставаться в этом гадюшнике нет смысла. Кстати, с Сочи минимум 1 пенальти не поставили в ворота Сочи, так что шансы были.
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kliker
1608774792
"Ну конечно же команда устала от первых трёх мест, например седьмое место очень комфортно, никого не тревожит." Вова.
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