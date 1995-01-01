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    На место Кикнадзе могут назначить директора «Чертаново»

    Директор «Чертаново» Николай Ларин – главный кандидат на должность гендиректора «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

    «Василий Кикнадзе может покинуть клуб в самое ближайшее время. Если это произойдет, то главным кандидатом на должность будет Ларин, работающий сейчас в «Чертаново». Юрий Нагорных же, скорее всего, займет пост председателя совета директоров», — сказал источник.

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    Источник: «Чемпионат»

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