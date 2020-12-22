На место Кикнадзе могут назначить директора «Чертаново»

Директор «Чертаново» Николай Ларин – главный кандидат на должность гендиректора «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

«Василий Кикнадзе может покинуть клуб в самое ближайшее время. Если это произойдет, то главным кандидатом на должность будет Ларин, работающий сейчас в «Чертаново». Юрий Нагорных же, скорее всего, займет пост председателя совета директоров», — сказал источник.