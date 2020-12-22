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На место Кикнадзе могут назначить директора «Чертаново»

22 декабря 2020, 18:37
5

Директор «Чертаново» Николай Ларин – главный кандидат на должность гендиректора «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

«Василий Кикнадзе может покинуть клуб в самое ближайшее время. Если это произойдет, то главным кандидатом на должность будет Ларин, работающий сейчас в «Чертаново». Юрий Нагорных же, скорее всего, займет пост председателя совета директоров», — сказал источник.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чертаново Кикнадзе Василий
Комментарии (5)
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AZ
1608654893
ну утка же... Кого уже только не назначали на его место....
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PAREVG.
1608663919
Еще грызуна с хохлом не сняли, а слухов на бомбардире печатают, как в желтой прессе... Странно, еще никто не написал, что могут вернуть смородину
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Ганнибал Лектор
1608666723
Все это сплетни. Были бы им недовольны - уже бы пнули. В спартаке вон, если недовольны, то Газизов по Питеру уже бродит, перчатку ищет. А все остальное - болтология.
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balam
1608687098
Васю надо вместо Дюкова.и футбол станет атакующий,и рынок побольше
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O-Z
1608697536
Только не Газизов, болтун этот не нужен.
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