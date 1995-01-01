Metaratings: «Локомотив» принял решение об отставке Кикнадзе

Ну Палыча возвращать, наверное, уже не стоит. Всё-таки возраст у человека такой, что беречь себя надо. Но вот как с ним расстались- это негодование. Ведь могли бы продлить контракт до конца сезоне и с почестями проводить, но нет. А вообще всё это похоже на вредительство- Смородская, теперь вот этот Кикнадзе...Думаю, Николичу дать время на исправление ситуации, если результата не будет, тоже в отставку.
В «Локомотиве» недовольны генеральным директором Василием Кикнадзе. Руководство приняло принципиальное решение о его отставке.
Планируется, что Кикнадзе освободят от исполняемых обязанностей на заключительном в 2020 году заседании совета директоров. Зимнюю трансферную кампанию будет вести другой генеральный директор.
- Сменить Кикнадзе может генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
- Кикнадзе назначили в декабре 2018 года.
- «Локомотив» идет в РПЛ 7-м.