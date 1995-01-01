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    Metaratings: «Локомотив» принял решение об отставке Кикнадзе

    В «Локомотиве» недовольны генеральным директором Василием Кикнадзе. Руководство приняло принципиальное решение о его отставке.

    Планируется, что Кикнадзе освободят от исполняемых обязанностей на заключительном в 2020 году заседании совета директоров. Зимнюю трансферную кампанию будет вести другой генеральный директор.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2788

      m40 41 минуту назад

      Ну Палыча возвращать, наверное, уже не стоит. Всё-таки возраст у человека такой, что беречь себя надо. Но вот как с ним расстались- это негодование. Ведь могли бы продлить контракт до конца сезоне и с почестями проводить, но нет. А вообще всё это похоже на вредительство- Смородская, теперь вот этот Кикнадзе...Думаю, Николичу дать время на исправление ситуации, если результата не будет, тоже в отставку.

      0
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      Рейтинг: +243

      G.P. 57 минут назад

      Ооо... Надо бы ещё Юрия Палыча вернуть. Это всему нашему футболу на пользу пойдёт.

      0
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      Рейтинг: -23

      fabo26 58 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +9358

      paracetamol 1 час назад

      Этому поделом, еще бы и оштрафовать могли на сумму уворованного, а вот главный вопрос: вернется ли Шпалыч или этот урод югославский продолжит команду убивать?

      3
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      Рейтинг: +742

      Dr.Metal 1 час назад

      Бабаев тихо ржёт в сторонке )

      3
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      Рейтинг: +418

      Nayturs 1 час назад

      Как же я рад этому

      1
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      Рейтинг: +11239

      alarm 1 час назад

      ахах, хряки, меня разбанили! 3 дня из-за вас только читал!
      сразу стыдно за спартак, за кикнадзу и газизова!

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      Рейтинг: +3262

      Puddle > alarm 1 час назад

      За три дня хряки тут вообще распоясались, визжали как резаные. Видно брюквы объелись. Стыдно за них

      6
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      Рейтинг: +653

      Князев 1 час назад

      Не вздумайте брать Газизова.

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      Рейтинг: +2824

      Axe111 1 час назад

      АХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХ развалили полу нормальный клуб ТЕПЕРЬ УВОЛЬНЯЮТ ЛООООЛ

      1
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      Рейтинг: +653

      Князев 1 час назад

      Раконец то!!!

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