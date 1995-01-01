Metaratings: «Локомотив» принял решение об отставке Кикнадзе

В «Локомотиве» недовольны генеральным директором Василием Кикнадзе. Руководство приняло принципиальное решение о его отставке.

Планируется, что Кикнадзе освободят от исполняемых обязанностей на заключительном в 2020 году заседании совета директоров. Зимнюю трансферную кампанию будет вести другой генеральный директор.