«Чемпионат»: Газизов может сменить в «Локомотиве» Кикнадзе

Новым местом работы генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова может стать «Локомотив». Клуб с ним уже контактировал, рассматривая функционера как замену Василию Кикнадзе.

Газизов близок к уходу из «Спартака». Этот вопрос уже решен, писал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.