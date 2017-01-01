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    «Чемпионат»: Газизов может сменить в «Локомотиве» Кикнадзе

    Новым местом работы генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова может стать «Локомотив». Клуб с ним уже контактировал, рассматривая функционера как замену Василию Кикнадзе.

    Газизов близок к уходу из «Спартака». Этот вопрос уже решен, писал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Газизов работает в «Спартаке» с июля.
    • Команда лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
    • «Локомотив» занимает 7-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9468

      ilichkadr 36 минут назад

      «Чемпионат» своим абсурдом переплюнул «Спорт-Экспресс»!!!! Шамильке надо опять в Уфу.

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