«Чемпионат»: Газизов может сменить в «Локомотиве» Кикнадзе

«Чемпионат» своим абсурдом переплюнул «Спорт-Экспресс»!!!! Шамильке надо опять в Уфу.
Новым местом работы генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова может стать «Локомотив». Клуб с ним уже контактировал, рассматривая функционера как замену Василию Кикнадзе.
Газизов близок к уходу из «Спартака». Этот вопрос уже решен, писал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- Газизов работает в «Спартаке» с июля.
- Команда лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
- «Локомотив» занимает 7-е место.