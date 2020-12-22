Прядкин: «Удивлен, что Гинера не избрали»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал результаты голосования по кандидатурам в исполком РФС.

«Я голосовал на выборах в исполком. Мне было по доверенности предоставлено право проголосовать вместо двух клубов — «Краснодар» и «Локомотив». Но я голосовал за тех кандидатов, которые были указаны клубами в доверенности. Я был удивлен тем, что Гинера не избрали. Это один из весомых кандидатов. Для меня итоги стали удивлением. Уверен, что Гинер еще поработает и в исполкоме, и на благо РФС», – сказал Прядкин.