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    Прядкин: «Удивлен, что Гинера не избрали»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал результаты голосования по кандидатурам в исполком РФС.

    «Я голосовал на выборах в исполком. Мне было по доверенности предоставлено право проголосовать вместо двух клубов — «Краснодар» и «Локомотив». Но я голосовал за тех кандидатов, которые были указаны клубами в доверенности. Я был удивлен тем, что Гинера не избрали. Это один из весомых кандидатов. Для меня итоги стали удивлением. Уверен, что Гинер еще поработает и в исполкоме, и на благо РФС», – сказал Прядкин.

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    Источник: Sport24

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