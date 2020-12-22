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Прядкин: «Удивлен, что Гинера не избрали»

22 декабря 2020, 16:22
2

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал результаты голосования по кандидатурам в исполком РФС.

«Я голосовал на выборах в исполком. Мне было по доверенности предоставлено право проголосовать вместо двух клубов — «Краснодар» и «Локомотив». Но я голосовал за тех кандидатов, которые были указаны клубами в доверенности. Я был удивлен тем, что Гинера не избрали. Это один из весомых кандидатов. Для меня итоги стали удивлением. Уверен, что Гинер еще поработает и в исполкоме, и на благо РФС», – сказал Прядкин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Прядкин Сергей Гинер Евгений
Комментарии (2)
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vladimir-7
1608654928
Да и все так голосовали, не имея своего мнения, как приказали, так и проголосовали. Для Дюкова, убрать неугодных, задающих неудобные вопросы и мешающих проведению нужной футбольной политике и ввести послушных исполнителей и всё, спокойная жизнь обеспечена.
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BRO_football
1608658927
Оказывается, что Гинер не всё купил. На место в исполкоме РФС денег не хватило
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