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    Нобоа: «Когда впервые видишь снег, хочется его покушать. Я не удержался, результат – пневмония»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своем знакомстве со снегом и о том, как из-за этого он оказался в больнице.

    - Переводчик «Рубина» Юрий Солано рассказал, что вы в первый день в Казани впервые в жизни увидели снег, попробовали его на вкус – и слегли с воспалением легких. Это правда?

    - Да, реальная история. В Эквадоре не бывает снега. И когда ты видишь его в первый раз, хочется покушать! Да еще и в кино показывали, как снег едят, вот и мне захотелось. А в Казани в январе было минус 25. Но я не смог удержаться. Результат – пневмония, неделя в постели. Четыре дня с температурой 39 лежал в больнице.

    - Даже до госпитализации дело дошло?

    - Да. В конце декабря подписал контракт, 4 января прилетел на первый сбор «Рубина» в Турцию, а после него нас отпустили на четыре дня. Добрался наконец до Казани, чтобы найти апартаменты, посмотреть город, а оно вот как вышло. Вместо квартиры получил больничную палату. Первый день, первый мой шаг в России!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2351

      AZ 1 час назад

      Наверное снег желтый, просроченный попробывал...

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