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  • Нобоа: «Когда впервые видишь снег, хочется его покушать. Я не удержался, результат – пневмония»

Нобоа: «Когда впервые видишь снег, хочется его покушать. Я не удержался, результат – пневмония»

21 декабря 2020, 09:17
5

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своем знакомстве со снегом и о том, как из-за этого он оказался в больнице.

- Переводчик «Рубина» Юрий Солано рассказал, что вы в первый день в Казани впервые в жизни увидели снег, попробовали его на вкус – и слегли с воспалением легких. Это правда?

- Да, реальная история. В Эквадоре не бывает снега. И когда ты видишь его в первый раз, хочется покушать! Да еще и в кино показывали, как снег едят, вот и мне захотелось. А в Казани в январе было минус 25. Но я не смог удержаться. Результат – пневмония, неделя в постели. Четыре дня с температурой 39 лежал в больнице.

- Даже до госпитализации дело дошло?

- Да. В конце декабря подписал контракт, 4 января прилетел на первый сбор «Рубина» в Турцию, а после него нас отпустили на четыре дня. Добрался наконец до Казани, чтобы найти апартаменты, посмотреть город, а оно вот как вышло. Вместо квартиры получил больничную палату. Первый день, первый мой шаг в России!

Нобоа: «У Кокорина не получается в «Спартаке» из-за травмы»

Нобоа: «Дзюба – главная звезда России! Если он даже кушать будет не той рукой, все будут это обсуждать»

Нобоа: «Мы друзья с Ротенбергом. Звонит мне, спрашивает, как команда»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Нобоа Кристиан
Комментарии (5)
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AZ
1608534930
Наверное снег желтый, просроченный попробывал...
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vladimir-7
1608539141
От съеденного снега не может быть пневмонии, а вот ангина может быть.
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PAREVG.
1608539616
А что переводчика или гида какого рядом не было??? У нас в Казани, при минус 25 и без поедания снега пневмонию схватить как нечего делать, ветра сильные, неправильно оделся, взмок, расстегнулся, и готово...
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zigbert
1608664546
Пингвины привычны к снегу.
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