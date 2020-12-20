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  • Нобоа: «Дзюба – главная звезда России! Если он даже кушать будет не той рукой, все будут это обсуждать»

Нобоа: «Дзюба – главная звезда России! Если он даже кушать будет не той рукой, все будут это обсуждать»

20 декабря 2020, 14:10
11

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа считает главной футбольной звездой РПЛ Артема Дзюбу. Они вместе выступали за «Зенит».

– Как вы относитесь к Дзюбе и всему, что вокруг него происходит?

– Главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой – все будут это обсуждать.

– Как у вас складывались отношения?

– Очень хорошо. Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! Дзюба – хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, все время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан «Зенита» и сборной.

У меня вообще ни с кем не было плохих отношений! В каждой команде, за которую я играл, остались друзья. И против кого бы ни играл – у соперника обязательно есть игрок или два, с которыми я где-то пересекался. Как могу относиться к людям плохо, если играю в футбол, делаю то, что люблю, и это праздник для меня?

– Что вы Дзюбе отвечали на «эквадорского пингвина»? Как его называли?

– Старый. Все время говорил ему, что он выглядит старше меня, волос седых много... А он меня сразу толстым медленным пингвином прозвал. Он умный – быстро нашел мне второе имя! Мне понравилось. И все стали меня пингвином называть. Даже когда я делал фото или видео в инстаграм, молодые говорили: «Фото пингвина».

  • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
  • Его «Зенит» лидирует в таблице.
  • На этой неделе вопрос про Дзюбу задали президенту России Владимиру Путину.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Дзюба Артем Нобоа Кристиан
Комментарии (11)
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SanInstructor
1608466473
РУКОЙ...
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Fusballer
1608468333
Опять пиар среднего игрочишки.
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Hektor 84
1608469590
Главная дрочащая звезда!!! За ним идут Панин, Джигурда, Шура, Моисеев, Беркова, Бузова и тд))))
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Plyash
1608472901
Нобоа,забирай Дзюбло в свой жаркий Эквадор.Там он действительно будет лучший,но только после тебя.
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Сильвербой
1608473766
Взаимный обмен любезностями, наверное намечается перепих!!!
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Синитсосит
1608474235
лизнул)))
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O-kolesov
1608477430
Пора бы закончить травлю Дзюбы стихотворением С.Есенина:" Ветер дует с юга и луна взошла. Что же ты, бл"дюга ночью не пришла? Не пришла ты ночью не явилась днём. Думаешь мы дрочим? Нет, других ***м "
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renepjd
1608483235
Дзюба реально хороший игрок. Попрекают, что он много голов с пенальти забивает, а сколько он голевых пасов раздает забывают. И интервью с ним всегда интересно смотреть, читать. Не отделывается общими фразами (как большинство), а подробно и вдумчиво отвечает.
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nik55
1608531725
Дзюба – главная звезда России! по рукоблудию
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