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    Нобоа: «Дзюба – главная звезда России! Если он даже кушать будет не той рукой, все будут это обсуждать»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа считает главной футбольной звездой РПЛ Артема Дзюбу. Они вместе выступали за «Зенит».

    – Как вы относитесь к Дзюбе и всему, что вокруг него происходит?

    – Главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой – все будут это обсуждать.

    – Как у вас складывались отношения?

    – Очень хорошо. Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! Дзюба – хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, все время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан «Зенита» и сборной.

    У меня вообще ни с кем не было плохих отношений! В каждой команде, за которую я играл, остались друзья. И против кого бы ни играл – у соперника обязательно есть игрок или два, с которыми я где-то пересекался. Как могу относиться к людям плохо, если играю в футбол, делаю то, что люблю, и это праздник для меня?

    – Что вы Дзюбе отвечали на «эквадорского пингвина»? Как его называли?

    – Старый. Все время говорил ему, что он выглядит старше меня, волос седых много... А он меня сразу толстым медленным пингвином прозвал. Он умный – быстро нашел мне второе имя! Мне понравилось. И все стали меня пингвином называть. Даже когда я делал фото или видео в инстаграм, молодые говорили: «Фото пингвина».

    • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
    • Его «Зенит» лидирует в таблице.
    • На этой неделе вопрос про Дзюбу задали президенту России Владимиру Путину.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1630

      Fusballer 1 минуту назад

      Опять пиар среднего игрочишки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4006

      Cleaner 5 минут назад

      Дзюба обеими руками владеет в совершенстве. Интересно, а как Дзюба своего Азмуна называет? Сладкий? Милый?

      0
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      Рейтинг: -1330

      зинет недоклуб 30 минут назад

      позорище зенета

      1
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      Рейтинг: -1330

      зинет недоклуб 30 минут назад

      клоун

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      Рейтинг: +537

      SanInstructor 32 минуты назад

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