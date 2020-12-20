Нобоа: «Дзюба – главная звезда России! Если он даже кушать будет не той рукой, все будут это обсуждать»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа считает главной футбольной звездой РПЛ Артема Дзюбу. Они вместе выступали за «Зенит».

– Как вы относитесь к Дзюбе и всему, что вокруг него происходит?

– Главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой – все будут это обсуждать.

– Как у вас складывались отношения?

– Очень хорошо. Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! Дзюба – хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, все время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан «Зенита» и сборной.

У меня вообще ни с кем не было плохих отношений! В каждой команде, за которую я играл, остались друзья. И против кого бы ни играл – у соперника обязательно есть игрок или два, с которыми я где-то пересекался. Как могу относиться к людям плохо, если играю в футбол, делаю то, что люблю, и это праздник для меня?

– Что вы Дзюбе отвечали на «эквадорского пингвина»? Как его называли?

– Старый. Все время говорил ему, что он выглядит старше меня, волос седых много... А он меня сразу толстым медленным пингвином прозвал. Он умный – быстро нашел мне второе имя! Мне понравилось. И все стали меня пингвином называть. Даже когда я делал фото или видео в инстаграм, молодые говорили: «Фото пингвина».