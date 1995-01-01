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    Путин: «Видео с Дзюбой я не смотрел. На профессиональной деятельности это не должно отражаться»

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос об отношении к публикации интимного видео с участием форварда «Зенита» и сборной Артема Дзюбы.

    – Должна ли ситуация, как у Дзюбы, влиять на профессиональную деятельность?

    – Конечно, не должна. Он пускай сам разбирается со своими связями и делами. Влезать в личную жизнь – недостойно для нормального общества. Для Дзюбы и других публичных людей это отличный урок.

    Нет, на профессиональной деятельности это не должно отражаться. А вы смотрели это видео (вопрос журналисту «Матч ТВ» Ольге Богословской – примечание «Бомбардира»)? Я не смотрел.

    • В начале ноября появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
    • После публикации ролика нападающего исключили из заявки сборной России на три матча, а также временно лишили капитанской повязки в «Зените».
    • По информации «Фонтанки», у футболиста требовали 5 миллионов долларов, чтобы компромат не попал в интернет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии58
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      Рейтинг: +6498

      NewLife 47 минут назад

      Сегодня CAS на 2 года запретил российским спортсменам выступать под своим флагом, но мастурбация Путину и Матч ТВ интереснее.

      1
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      Рейтинг: +9663

      paracetamol 1 час назад

      В 1994 году Ольга Богословская была дисквалифицирована на 2 года за стероиды. Об этом бы и спросила!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10339

      JTherry 3 часа назад

      могли бы спросить и про коррупцию в футболе, о крахе футбола а евролигах, о деградации сборной по футболу, превратившейся в частную лавочку Черчесова, о болельщиках, получивших наказание во Франции, о лимите на легионеров (говорят, что его потребовал ужесточить сам ВВП) - много о чем можно было спросить... но спросили о дрочере, блин(( до чего же упала журналистика в глазах обывателей...

      10
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      ...
      Рейтинг: +426

      qwera 1969 > JTherry 1 час назад

      Позорище для Матч ТВ.... Не думал, что на таком канале работают такие ПТУшницы.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1971

      ALEX ML 4 часа назад

      После пиара стал мегадрочером

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6244

      Старикан 4 часа назад

      Нас на 4 года от всех международных соревнований отлучают и то всем пох...А тут зюба какая-то...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3232

      mamba9090909 > Старикан 2 часа назад

      Кого это, вас?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6244

      Старикан > mamba9090909 1 час назад

      Россию, блин... Правда, сейчас объявили. что на 2 года...но это сути не меняет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3232

      mamba9090909 > Старикан 1 час назад

      На два года выступать под нейтральным флагом. Можно флаги России на трибунах. Можно цвета флага на одежде. Но официальный флаг и гимн, нейтральные. И это всё на ЧМ и ОИ. К остльным, кубоки Мира, чемпионат Европы, кубоки Европы..................., это не относится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5302

      nik55 4 часа назад

      «Матч ТВ» Ольге Богословской-----жалеет что не на нее дрочил вот и спрашивает а спонсор кто ? газсрем

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4662

      Каратель 4 часа назад

      Случись подобное в времена СССР, всё п.изда зюпе,,заседание парткома и лопатой бы гондурасил на Колыме,а не мяч пинал, потрахивая асмунку в раздевалке

      11
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      ...
      Рейтинг: +3232

      mamba9090909 > Каратель 1 час назад

      Во времена СССР, дитя малое, на это даже внимания не обратили бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2011

      Ден 781 4 часа назад

      Во проблемы в стране....Зюба дрочит

      13
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      Рейтинг: +9076

      BRO_football 4 часа назад

      Конечно не отразится, если сам Путин и его дружки из Газпрома об этом позаботились. Если вместо Дзюбы был любой другой менее известный футболист, то его бы наверняка затравили и какой-нибудь комитет по этике РФС отстранил его от футбола на пару лет. А так, если с Дзюбой такое произошло, то это называется личная жизнь и в неё влезать не надо, а если с кем-нибудь другим, то это аморально и недопустимо для публичного человека.
      Лучше бы спросили что Путин думает о провале российских клубов в еврокубках и деградацию сборной России. Мы же ведь Чемпионат мира провели как-никак. А обещанного взлёта российского футбола так и не произошло.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3232

      mamba9090909 > BRO_football 1 час назад

      За что отстранил бы? Кому какое дело, чем кто то занимается ДОМА. Правильно Путин сказал, это личное дело. Он что, в общественном месте мастурбировал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5100

      житель СПб > BRO_football 51 минуту назад

      А я и не знал, что "менее известные футболисты" этим не занимаются! Любопытно...

      0
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      ...
      Рейтинг: +9076

      BRO_football > житель СПб 4 минуты назад

      Занимаются, да только не все этот процесс на камеру снимают и в интернет выкладывают. В этом и проблема

      0
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      Рейтинг: +3675

      Puddle 4 часа назад

      Я правильно понял, что хряки и тут отличились, ничего лучше не придумав, как у президента спросить, не смотрел ли он видео про Дзюбу? Мега гы-гы-гы!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4662

      Каратель > Puddle 4 часа назад

      Ты имбицыл? спросил журналистка мяч ты,а кто их спонсирует?-газпрём.вот и делай выводы,фанат ананистов

      6
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      ...
      Рейтинг: +3675

      Puddle > Каратель 4 часа назад

      Рыло сунь в лепеху!
      Ты сегодня пропустил школу, а там правописанию вообще-то учат.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +847

      Землякруглая > Puddle 4 часа назад

      Тупень, ты хоть в курсе, кем была Богословская до журналистики?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +847

      Землякруглая > Каратель 4 часа назад

      Он имбецил и есть. Причем розовый. Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3675

      Puddle > Землякруглая 4 часа назад

      Да. А сейчас она журналистка. И сагитировать её на тупые вопросы могли только хрюки!

      2
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      ...
      Рейтинг: +847

      Землякруглая > Puddle 3 часа назад

      С чего это взял?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5302

      nik55 > Puddle 2 часа назад

      мудак читай внимательно----Матч ТВ» Ольге Богословской----газпром -медиа

      2
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      Рейтинг: +3675

      Puddle > nik55 23 минуты назад

      мудак- у тебя в штанишках. Гы-гы-гы!

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