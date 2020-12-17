Путин: «Видео с Дзюбой я не смотрел. На профессиональной деятельности это не должно отражаться»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос об отношении к публикации интимного видео с участием форварда «Зенита» и сборной Артема Дзюбы.

– Должна ли ситуация, как у Дзюбы, влиять на профессиональную деятельность?

– Конечно, не должна. Он пускай сам разбирается со своими связями и делами. Влезать в личную жизнь – недостойно для нормального общества. Для Дзюбы и других публичных людей это хороший урок.

Нет, на профессиональной деятельности это не должно отражаться. А вы смотрели это видео (вопрос журналисту «Матч ТВ» Ольге Богословской – примечание «Бомбардира»)? Я не смотрел.