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  • Путин: «Видео с Дзюбой я не смотрел. На профессиональной деятельности это не должно отражаться»

Путин: «Видео с Дзюбой я не смотрел. На профессиональной деятельности это не должно отражаться»

17 декабря 2020, 14:35
51

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос об отношении к публикации интимного видео с участием форварда «Зенита» и сборной Артема Дзюбы.

– Должна ли ситуация, как у Дзюбы, влиять на профессиональную деятельность?

– Конечно, не должна. Он пускай сам разбирается со своими связями и делами. Влезать в личную жизнь – недостойно для нормального общества. Для Дзюбы и других публичных людей это хороший урок.

Нет, на профессиональной деятельности это не должно отражаться. А вы смотрели это видео (вопрос журналисту «Матч ТВ» Ольге Богословской – примечание «Бомбардира»)? Я не смотрел.

  • В начале ноября появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
  • После публикации ролика нападающего исключили из заявки сборной России на три матча, а также временно лишили капитанской повязки в «Зените».
  • По информации «Фонтанки», у футболиста требовали 5 миллионов долларов, чтобы компромат не попал в интернет.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Путин Владимир
Комментарии (51)
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Aldo.CSKA
1608205190
Да конечно смотрел, лукавит просто))
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AZ
1608205230
судя по тому как быстро сменил тему - смотрел и не раз))
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DOCTOR PENALTY
1608206232
МатчТВ вне конкуренции - лучший вопрос дня и по самой актуальной спортивной теме.
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NewLife
1608207768
Норм вопрос от спортивного канделака тв - ни о допинг скандалах, ни о провале работы РФС и жопе в еврокубках. Оказывается, мастурбация зюбы это самое главное в нашей спортивной жизни. Считаю, что вопрос надо углУбить, и перейти к обсуждению зюбиной техники дрочки.
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САДЫЧОК
1608207826
Как можно , вообще об этой никчемности , говорить президенту ?! Вся эта ситуация- Это днище !
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JTherry
1608209067
ответил, как бывший работник с Лубянки, завуалированно... но журналистам, тем более с Матч-ТВ, такие вопросы задавать президенту страны - зашквар, только отвлекать от настоящих проблем жизни народа в стране...
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BRO_football
1608210566
Конечно не отразится, если сам Путин и его дружки из Газпрома об этом позаботились. Если вместо Дзюбы был любой другой менее известный футболист, то его бы наверняка затравили и какой-нибудь комитет по этике РФС отстранил его от футбола на пару лет. А так, если с Дзюбой такое произошло, то это называется личная жизнь и в неё влезать не надо, а если с кем-нибудь другим, то это аморально и недопустимо для публичного человека. Лучше бы спросили что Путин думает о провале российских клубов в еврокубках и деградацию сборной России. Мы же ведь Чемпионат мира провели как-никак. А обещанного взлёта российского футбола так и не произошло.
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Ден 781
1608211453
Во проблемы в стране....Зюба дрочит
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Каратель помойников
1608211709
Случись подобное в времена СССР, всё п.изда зюпе,,заседание парткома и лопатой бы гондурасил на Колыме,а не мяч пинал, потрахивая асмунку в раздевалке
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JTherry
1608216683
могли бы спросить и про коррупцию в футболе, о крахе футбола а евролигах, о деградации сборной по футболу, превратившейся в частную лавочку Черчесова, о болельщиках, получивших наказание во Франции, о лимите на легионеров (говорят, что его потребовал ужесточить сам ВВП) - много о чем можно было спросить... но спросили о дрочере, блин(( до чего же упала журналистика в глазах обывателей...
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