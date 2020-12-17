Путин: «Видео с Дзюбой я не смотрел. На профессиональной деятельности это не должно отражаться»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос об отношении к публикации интимного видео с участием форварда «Зенита» и сборной Артема Дзюбы.
– Должна ли ситуация, как у Дзюбы, влиять на профессиональную деятельность?
– Конечно, не должна. Он пускай сам разбирается со своими связями и делами. Влезать в личную жизнь – недостойно для нормального общества. Для Дзюбы и других публичных людей это хороший урок.
Нет, на профессиональной деятельности это не должно отражаться. А вы смотрели это видео (вопрос журналисту «Матч ТВ» Ольге Богословской – примечание «Бомбардира»)? Я не смотрел.
- В начале ноября появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
- После публикации ролика нападающего исключили из заявки сборной России на три матча, а также временно лишили капитанской повязки в «Зените».
- По информации «Фонтанки», у футболиста требовали 5 миллионов долларов, чтобы компромат не попал в интернет.
Источник: «Бомбардир»