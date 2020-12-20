Нобоа: «Мы друзья с Ротенбергом. Звонит мне, спрашивает, как команда»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал об отношениях с владельцем клуба Борисом Ротенбергом. Они дружат.

– Борис Ротенберг был президентом клуба у вас в «Динамо», а теперь вы вновь попали к нему – в «Сочи». У вас с ним тесные отношения еще с динамовских времен?

– Не сказал бы. Тогда у меня к нему было большое уважение как к боссу, но разговаривали мы чуть-чуть. Больше с ним стали общаться позже, начиная с «Ростова».

А сейчас мы с ним друзья. Минимум раз в неделю он мне звонит и спрашивает, как команда, как ситуация, что ребятам надо, что не надо, как мы себя чувствуем.

– На матчах «Сочи» он в последнее время бывает редко.

– Раньше больше, чем сейчас. Много своей работы. Но смотрит каждую игру. И звонит вне зависимости от того, выиграли мы или проиграли.