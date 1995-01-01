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    Нобоа: «Мы друзья с Ротенбергом. Звонит мне, спрашивает, как команда»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал об отношениях с владельцем клуба Борисом Ротенбергом. Они дружат.

    – Борис Ротенберг был президентом клуба у вас в «Динамо», а теперь вы вновь попали к нему – в «Сочи». У вас с ним тесные отношения еще с динамовских времен?

    – Не сказал бы. Тогда у меня к нему было большое уважение как к боссу, но разговаривали мы чуть-чуть. Больше с ним стали общаться позже, начиная с «Ростова».

    А сейчас мы с ним друзья. Минимум раз в неделю он мне звонит и спрашивает, как команда, как ситуация, что ребятам надо, что не надо, как мы себя чувствуем.

    – На матчах «Сочи» он в последнее время бывает редко.

    – Раньше больше, чем сейчас. Много своей работы. Но смотрит каждую игру. И звонит вне зависимости от того, выиграли мы или проиграли.

    • Нобоа играет в Сочи с прошлого года.
    • «Сочи» идет в таблице 4-м.
    • Нобоа трижды брал РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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