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    Рыжиков, Онугха, Кулаков и Аугустыняк – в стартовых составах «Тамбова» и «Урала» на матч 19-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Урала» на матч 19-го тура РПЛ, который станет заключительным в чемпионате в 2020 году.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Кабахидзе, Костюков, Онугха.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Евсеев, Ефремов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Аугустыняк.

    • Матч состоится в Саранске на «Мордовия Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
    • По итогам 18 туров «Тамбов» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» – 12-е.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +81531

      zigbert 6 часов назад

      У Тамбова никак основной состав.

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