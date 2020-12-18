Рыжиков, Онугха, Кулаков и Аугустыняк – в стартовых составах «Тамбова» и «Урала» на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Урала» на матч 19-го тура РПЛ, который станет заключительным в чемпионате в 2020 году.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Кабахидзе, Костюков, Онугха.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Евсеев, Ефремов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Аугустыняк.
- Матч состоится в Саранске на «Мордовия Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
- По итогам 18 туров «Тамбов» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» – 12-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ