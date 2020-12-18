Рыжиков, Онугха, Кулаков и Аугустыняк – в стартовых составах «Тамбова» и «Урала» на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Урала» на матч 19-го тура РПЛ, который станет заключительным в чемпионате в 2020 году.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Кабахидзе, Костюков, Онугха.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Евсеев, Ефремов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Аугустыняк.